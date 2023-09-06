«Казав, що може вбити, зарізати»: Швейцарські інвестори розповіли, як Кирило Шевченко захопив їхній бізнес у Києві

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«Казав, що може вбити, зарізати»: Швейцарські інвестори розповіли, як Кирило Шевченко захопив їхній бізнес у Києві
Президент федерації боксу Кирило Шевченко, який втік з України до Чорногорії, разом зі спільниками незаконно заволодів майном швейцарських інвесторів у Києві та погрожував їм вбивством.

Про це повідомляє «Народна правда».

Видання оприлюднило аудіозапис, на якому чутно розмову законних власників компанії «Б.М.К.-Білдінг». На ньому представник швейцарських інвесторів називає Кирила Шевченка бандитом, який нічого не боїться: «За моїми даними, це бандитське угрупування. Вони не бояться ані мера, ані кого іншого. Кирило (Шевченко – ред.) всім казав, що може вбити, зарізати і так далі. Це беззаконня, це бандитизм! У нормальному правосудді ми могли б подати всі документи, їх би арештували і все нам повернули. Але в Україні ти цього зробити не можеш».

Компанія «Б.М.К.-Білдінг» була створена під реалізацію проекта River Side — будівництво котеджного містечка на березі Десни у Київській області. Вона належала групі інвесторів зі Швейцарії та Володимиру Мікуленку — колишньому віце-президенту Федерації боксу міста Києва, члену правління ГО «Захист і допомога» і віце-президенту ГО «ІНТЕГРУМ».

Рейдерське захоплення компанії та її активів почалося у 2019 році. Шевченко та його спільник Ростислав Грекул за допомогою чорних нотаріусів упродовж кількох років поетапно захоплювали приватне майно компаній ТОВ «Рівер Холдинг» та ТОВ «Б.М.К.-Білдінг». Спочатку електростанцію, потім понад 40 га дороговартісної землі, згодом рейдери переєстрували на себе юридичні особи. Незаконні реєстраторські дії вчинили залучені до схеми «чорні» реєстратори.

За даними видання, і це підтверджується аудіозаписом, Шевченко погрожував законним власникам зв’язками з мером. Більше того, він особисто представив Віталію Кличку Грекула як інвестора і законного власника вже захопленої на той момент компанії «Б.М.К.-Білдінг».

«Швейцарським інвесторам завдано збитків на близько 40 млн доларів, в них віджали бізнес і земельні ділянки. За допомогою підроблених підписів, фейкових документів і незаконних реєстраторських дій «чорних» нотаріусів, Грекул перетворився на «кінцевого бенефіціара» компанії ТОВ «Б.М.К.-Білдінг»…. Фактично рейдери використали політичний імідж мера Києва і формально «узаконили» ним захоплення приватної власності в очах суспільства», — йдеться в матеріалі.

«Народна правда» нагадує: свого часу Кличко відкрито підтримував Шевченка під час боротьби за посаду голови Федерації боксу. Вони часто разом відвідували спортивні заходи. Шевченку також приписують зв’язки з Денисом Комарницький — скандальним забудовником, якого ЗМІ охрестили «смотрящим» за незаконною забудовою Києва.

«Міському голові варто дистанціюватися від людей з кримінальним бекграундом, адже це дискредитує усю столичну владу. Помилкою було підтримати Шевченка у його намаганнях будь-якою ціною очолити Федерацію боксу. Тепер він кидає тінь на Кличка і його команду, маючи офіційний статус і вагу у боксерському середовищі», — пише «Народна правда».

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  • 06.09.2023 13:51
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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