Росіяни вночі знов атакували дронами Одещину

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Росіяни вночі знов атакували дронами Одещину
Упродовж трьох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками південь Одещини.

Це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п’ять днів, повідомив голова ОВА Кіпер.

Внаслідок сьогоднішнього нальоту «шахедів» у декількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля.

Постраждала одна цивільна людина. Водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги.

На місці триває ліквідація наслідків. Працюють всі відповідні служби.

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  • 07.09.2023 07:23
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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