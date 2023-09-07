Росіяни вночі знов атакували дронами Одещину

Росіяни вночі знов атакували дронами ОдещинуЧитати цю новину російською мовою
Упродовж трьох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками південь Одещини.
Це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п’ять днів, повідомив голова ОВА Кіпер.
Внаслідок сьогоднішнього нальоту «шахедів» у декількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля.
Постраждала одна цивільна людина. Водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги.
На місці триває ліквідація наслідків. Працюють всі відповідні служби.
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- 07.09.2023 07:23
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