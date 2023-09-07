Російські спортсмени масово відмовляються від громадянства РФ

Читати цю новину російською мовою
Російські спортсмени масово відмовляються від громадянства РФ
Російські спортсмени продовжують змінювати спортивне громадянство, щоб мати можливість брати участь у міжнародних змаганнях.

Про масовий перехід росіян в іноземні збірні на тлі війни в Україні розповів заступник міністра спорту РФ Олексій Морозов.

«55 спортсменів з олімпійських видів спорту змінили громадянство, якщо брати неолімпійські види спорту, то ця цифра перевалила за 100″, – повідомив він, не уточнивши, про який проміжок часу йдеться. Морозов додав, що деякі країни поводяться некоректно, коли запрошують російських спортсменів.

За словами Морозова, відомство працює над цим, укладаючи «ефективні договори» зі спортсменами. Також Мінспорту вимагає від тих, хто пішов до іноземної збірної, повертати кошти, витрачені на їхню підготовку. Він додав, що такі прецеденти вже є.

  • 9
  • 07.09.2023 17:01
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
17:01
Російські спортсмени масово відмовляються від громадянства РФ
Світ
11:23
У Росії заарештували генерала, який відповідав за ППО у Москві
Україна
07:23
Росіяни вночі знов атакували дронами Одещину
Світ
07:06
Російський Ростов атакували дрони: в місті лунали вибухи
Світ
19:17
Росіяни, які повернулися з “СВО”, готуватимуть школярів до війни
Україна
13:51
«Казав, що може вбити, зарізати»: Швейцарські інвестори розповіли, як Кирило Шевченко захопив їхній бізнес у Києві
Україна
07:14
ЗСУ просуваються на заході Запорізької області, – ISW
Україна
06:53
Київ атаковано крилатими та балістичними ракетами: всі цілі збито
Україна
06:44
Росіяни масовано атакували Одещину: є загиблий і руйнування
Україна
18:23
Блінкен завтра відвідає Київ
Україна
16:38
Украли у пенсионеров 70 миллионов и работают на Россию – мошенники сбежали из Киева во Львов – СМИ
Світ
16:18
Ердоган не зміг домовитися з Путіним: Чорне море може стати військовим плацдармом
Світ
09:49
Дрони намагалися атакувати резиденцію Путіна. Відео
Світ
07:52
Переговорів із Путіним найближчим часом не буде: Кулеба пояснив причину
Україна
07:21
ЗСУ просунулись за «зуби дракона» і протитанкові рови на запорізькому фронті
Світ
07:12
Три безпілотники вночі намагалися атакувати Москву
Світ
19:42
Нігерія відкликає послів з усіх країн світу
Україна
07:15
Вночі Одещину атакувало 25 “Шахедів”: більшість збито
Україна
06:57
Росіяни підпалюють мінні поля у Запорізькій області, намагаючись зупинити ЗСУ
Україна
19:10
Коломойському в суді обирають запобіжний захід: адвокати подали клопотання
Україна
09:31
Коломойському вручили підозру за кількома статтями
Україна
07:01
Кримський міст за ніч був тричі атакований
14:57
Бонуси в Онлайн Казино: Як Отримати та Куди Витратити
Світ
08:44
У Москві гарячково зводять об’єкти ППО після атак дронів
Світ
06:44
Над Псковом військові відкрили вогонь по НЛО, якого ніхто не бачив

Головне

Україна
07:23
Росіяни вночі знов атакували дронами Одещину
Україна
06:53
Київ атаковано крилатими та балістичними ракетами: всі цілі збито
Україна
18:23
Блінкен завтра відвідає Київ
Україна
07:15
Вночі Одещину атакувало 25 “Шахедів”: більшість збито
Україна
19:10
Коломойському в суді обирають запобіжний захід: адвокати подали клопотання
Україна
09:31
Коломойському вручили підозру за кількома статтями
Світ
06:36
Безпілотники атакували військовий аеродром у Пскові: чотири літаки пошкоджено
Україна
06:39
Чи буде нова хвиля мобілізації: Резніков пояснив
Світ
06:55
Безпілотник вночі знов атакував Москву
Україна
06:58
Росіяни вдарили по Україні ракетами: в Києві відпрацювала ППО
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Російські спортсмени масово відмовляються від громадянства РФ
Світ
07.09.2023 17:01
ТОР
У Росії заарештували генерала, який відповідав за ППО у Москві
Світ
07.09.2023 11:23
ТОР
Росіяни вночі знов атакували дронами Одещину
Україна
07.09.2023 07:23

Популярне

ТОР
У Росії заарештували генерала, який відповідав за ППО у Москві
07.09.2023 11:23
ТОР
«Казав, що може вбити, зарізати»: Швейцарські інвестори розповіли, як Кирило Шевченко захопив їхній бізнес у Києві
06.09.2023 13:51
ТОР
Росіяни масовано атакували Одещину: є загиблий і руйнування
06.09.2023 06:44

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг