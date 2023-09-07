Російські спортсмени масово відмовляються від громадянства РФ

Російські спортсмени продовжують змінювати спортивне громадянство, щоб мати можливість брати участь у міжнародних змаганнях.

Про масовий перехід росіян в іноземні збірні на тлі війни в Україні розповів заступник міністра спорту РФ Олексій Морозов.

«55 спортсменів з олімпійських видів спорту змінили громадянство, якщо брати неолімпійські види спорту, то ця цифра перевалила за 100″, – повідомив він, не уточнивши, про який проміжок часу йдеться. Морозов додав, що деякі країни поводяться некоректно, коли запрошують російських спортсменів.

За словами Морозова, відомство працює над цим, укладаючи «ефективні договори» зі спортсменами. Також Мінспорту вимагає від тих, хто пішов до іноземної збірної, повертати кошти, витрачені на їхню підготовку. Він додав, що такі прецеденти вже є.