На Кубі пройшли масові арешти вербувальників на війну проти України

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На Кубі пройшли масові арешти вербувальників на війну проти України
Влада Куби заарештувала 17 осіб за звинуваченням у вербуванні кубинських чоловіків у російську армію та відправці їх на фронт до України.

Про це повідомило Reuters.

За словами прокурора Хосе Луїса Рейєса, учасникам злочинної мережі може загрожувати до 30 років в’язниці, довічне ув’язнення або страта — залежно від тяжкості та характеру скоєних злочинів. Обвинувачених звинувачують у торгівлі людьми, найманстві та ворожих діях проти іноземної держави.

Про розкриття мережі з торгівлі людьми, яка вербувала кубинців до російської армії, МЗС Куби повідомило 5 серпня. Також там зазначили, що «вороги Куби поширюють спотворену інформацію, спрямовану на те, щоб очорнити образ країни та подати її як співучасника дій», які вона «рішуче відкидає».

У лавах російської армії в Україні воює багато кубинців, яких завербувало Міноборони, розповів The Moscow Times перекладач з іспанської мови, який працює з кубинською діаспорою.

«Багато молодих хлопців, які їдуть сюди по гроші прямо з Куби. Це не місцеві кубинці, вони не зупиняються у Москві, одразу підписують контракт та їдуть воювати», — зазначив співрозмовник.

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  • 08.09.2023 09:31
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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