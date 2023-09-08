Залишився один літак: російські війська масово залишили Білорусь

Упродовж серпня Росія вивела з Білорусі війська зі складу регіонального угруповання Союзної держави.

Про це повідомляє моніторинговий проект «Білоруський гаюн».

За даними аналітиків, ще 5 серпня Білорусь залишила майже все авіаційне угруповання повітряно-космічних сил РФ: чотири вертольоти Мі-8, сім вертольотів Мі-24 та дев’ять винищувачів Су-34 та Су-30СМ. Нині в республіці залишається лише один російський літак Су-25.

Крім того, у липні-серпні було ліквідовано польові табори ЗС РФ на трьох білоруських полігонах. «Військові, які там знаходилися і були у складі РГВ, вибули в РФ і це була не ротація», – пише проект.

Зараз у Білорусі залишаються близько 2100 російських військових з контингенту, який не входить до регіонального угруповання.

Також у Білорусі все ще залишаються найманці ПВК Вагнера, які прибули до республіки після заколоту Євгена Пригожина. Але в їхньому таборі в Могилевській області теж демонтують намети.