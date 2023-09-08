«А куди дивились прості білоруси?» Відповідати перед Україною буде не лише Лукашенко

Через дії режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка Україна та Білорусь опинились по різні боки фронту розв’язаної Росією війни.

Через дії режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка Україна та Білорусь опинились по різні боки фронту розв’язаної Росією війни. Однак, за словами аналітика Юрія Федоренка, винен в цьому не лише диктатор, але й ті, хто дозволив перетворити Білорусь на плацдарм для кремлівського злочинця.

«Винен Лукашенко та його влада? Стовідсотково! Але де були і куди дивилися прості люди, білоруси? Адже вони повинні були б розуміти, що провина Білорусії перед Україною може мати серйозні наслідки. Вона, страшна провина, вже призвела до максимального погіршення відносин між двома країнами», — говорить Федоренко. Справді, більшість українців вважають Білорусь таким же агресором, як і Росію. Про це свідчать дані цьогорічного опитування українців від Центру Разумкова.

Переважна більшість, а саме 80,6% респондентів, вважають, що Білорусь є стороною війни та виступає на боці Росії у війні проти України. Протилежної думки дотримуються лише 7,5% опитаних. Погіршує становище білорусів в очах українців і той факт, що більшість з них мовчки спостерігають за путінською агресією та бояться лише одного: що війна прийде і до них. А тому, як вважає експерт, переважна більшість білорусів свідомо чи підсвідомо бажає перемоги для Росії. «Для подолання провини Білорусії перед Україною необхідно, щоб білоруська влада визнала свою відповідальність за те, що трапилося, і вжила заходів щодо відшкодування завданих збитків.

Навіть не смішно? Так, за панування режиму Лукашенка це об’єктивно неможливо і навіть безглуздо сподіватися на таке. Може тоді б самі білоруські громадяни виступили проти участі своєї країни в російській агресії проти України та допомогти українцям у післявоєнному відновленні?», — пропонує аналітик. Федоренко запевняє, що не все втрачено, бо існує інша, не кремлівсько-ватна Білорусь. «А та, чиї сини та доньки зараз виборюють право на власну білоруську незалежність від лукашенко-путінської диктатури. Ті, хто підриває колії у Білорусі, заважаючи ворожим потягам перевозити зброю. Ті, хто на межі власних можливостей волонтерить на користь України. Ті, хто на «нулі» знищує окупантів у складі ЗСУ. Саме вони зараз своєю працею, потом та життям намагаються зменшити провину «інших» білорусів перед українцями. І таких, як вони, насправді багато», — зазначає Юрій Федоренко.