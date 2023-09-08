«А куди дивились прості білоруси?» Відповідати перед Україною буде не лише Лукашенко

Читати цю новину російською мовою
«А куди дивились прості білоруси?» Відповідати перед Україною буде не лише Лукашенко
Через дії режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка Україна та Білорусь опинились по різні боки фронту розв’язаної Росією війни.

Через дії режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка Україна та Білорусь опинились по різні боки фронту розв’язаної Росією війни. Однак, за словами аналітика Юрія Федоренка, винен в цьому не лише диктатор, але й ті, хто дозволив перетворити Білорусь на плацдарм для кремлівського злочинця.

«Винен Лукашенко та його влада? Стовідсотково! Але де були і куди дивилися прості люди, білоруси? Адже вони повинні були б розуміти, що провина Білорусії перед Україною може мати серйозні наслідки. Вона, страшна провина, вже призвела до максимального погіршення відносин між двома країнами», — говорить Федоренко. Справді, більшість українців вважають Білорусь таким же агресором, як і Росію. Про це свідчать дані цьогорічного опитування українців від Центру Разумкова.

Переважна більшість, а саме 80,6% респондентів, вважають, що Білорусь є стороною війни та виступає на боці Росії у війні проти України. Протилежної думки дотримуються лише 7,5% опитаних. Погіршує становище білорусів в очах українців і той факт, що більшість з них мовчки спостерігають за путінською агресією та бояться лише одного: що війна прийде і до них. А тому, як вважає експерт, переважна більшість білорусів свідомо чи підсвідомо бажає перемоги для Росії. «Для подолання провини Білорусії перед Україною необхідно, щоб білоруська влада визнала свою відповідальність за те, що трапилося, і вжила заходів щодо відшкодування завданих збитків.

Навіть не смішно? Так, за панування режиму Лукашенка це об’єктивно неможливо і навіть безглуздо сподіватися на таке. Може тоді б самі білоруські громадяни виступили проти участі своєї країни в російській агресії проти України та допомогти українцям у післявоєнному відновленні?», — пропонує аналітик. Федоренко запевняє, що не все втрачено, бо існує інша, не кремлівсько-ватна Білорусь. «А та, чиї сини та доньки зараз виборюють право на власну білоруську незалежність від лукашенко-путінської диктатури. Ті, хто підриває колії у Білорусі, заважаючи ворожим потягам перевозити зброю. Ті, хто на межі власних можливостей волонтерить на користь України. Ті, хто на «нулі» знищує окупантів у складі ЗСУ. Саме вони зараз своєю працею, потом та життям намагаються зменшити провину «інших» білорусів перед українцями. І таких, як вони, насправді багато», — зазначає Юрій Федоренко.

Источник: Власти.нет

  • 12
  • 08.09.2023 17:47

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
17:47
«А куди дивились прості білоруси?» Відповідати перед Україною буде не лише Лукашенко
Світ
15:34
Залишився один літак: російські війська масово залишили Білорусь
Світ
10:24
Поразки Росії в Україні можуть стати перемогою для Північної Кореї
Світ
09:31
На Кубі пройшли масові арешти вербувальників на війну проти України
Світ
06:59
В Москві вночі спалахнула будівля Федеральної митної служби
Світ
17:01
Російські спортсмени масово відмовляються від громадянства РФ
Світ
11:23
У Росії заарештували генерала, який відповідав за ППО у Москві
Україна
07:23
Росіяни вночі знов атакували дронами Одещину
Світ
07:06
Російський Ростов атакували дрони: в місті лунали вибухи
Світ
19:17
Росіяни, які повернулися з “СВО”, готуватимуть школярів до війни
Україна
13:51
«Казав, що може вбити, зарізати»: Швейцарські інвестори розповіли, як Кирило Шевченко захопив їхній бізнес у Києві
Україна
07:14
ЗСУ просуваються на заході Запорізької області, – ISW
Україна
06:53
Київ атаковано крилатими та балістичними ракетами: всі цілі збито
Україна
06:44
Росіяни масовано атакували Одещину: є загиблий і руйнування
Україна
18:23
Блінкен завтра відвідає Київ
Україна
16:38
Украли у пенсионеров 70 миллионов и работают на Россию – мошенники сбежали из Киева во Львов – СМИ
Світ
16:18
Ердоган не зміг домовитися з Путіним: Чорне море може стати військовим плацдармом
Світ
09:49
Дрони намагалися атакувати резиденцію Путіна. Відео
Світ
07:52
Переговорів із Путіним найближчим часом не буде: Кулеба пояснив причину
Україна
07:21
ЗСУ просунулись за «зуби дракона» і протитанкові рови на запорізькому фронті
Світ
07:12
Три безпілотники вночі намагалися атакувати Москву
Світ
19:42
Нігерія відкликає послів з усіх країн світу
Україна
07:15
Вночі Одещину атакувало 25 “Шахедів”: більшість збито
Україна
06:57
Росіяни підпалюють мінні поля у Запорізькій області, намагаючись зупинити ЗСУ
Україна
19:10
Коломойському в суді обирають запобіжний захід: адвокати подали клопотання

Головне

Україна
07:23
Росіяни вночі знов атакували дронами Одещину
Україна
06:53
Київ атаковано крилатими та балістичними ракетами: всі цілі збито
Україна
18:23
Блінкен завтра відвідає Київ
Україна
07:15
Вночі Одещину атакувало 25 “Шахедів”: більшість збито
Україна
19:10
Коломойському в суді обирають запобіжний захід: адвокати подали клопотання
Україна
09:31
Коломойському вручили підозру за кількома статтями
Світ
06:36
Безпілотники атакували військовий аеродром у Пскові: чотири літаки пошкоджено
Україна
06:39
Чи буде нова хвиля мобілізації: Резніков пояснив
Світ
06:55
Безпілотник вночі знов атакував Москву
Україна
06:58
Росіяни вдарили по Україні ракетами: в Києві відпрацювала ППО
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
«А куди дивились прості білоруси?» Відповідати перед Україною буде не лише Лукашенко
Світ
08.09.2023 17:47
ТОР
Залишився один літак: російські війська масово залишили Білорусь
Світ
08.09.2023 15:34
ТОР
Поразки Росії в Україні можуть стати перемогою для Північної Кореї
Світ
08.09.2023 10:24

Популярне

ТОР
Залишився один літак: російські війська масово залишили Білорусь
08.09.2023 15:34
ТОР
У Росії заарештували генерала, який відповідав за ППО у Москві
07.09.2023 11:23
ТОР
В Москві вночі спалахнула будівля Федеральної митної служби
08.09.2023 06:59

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг