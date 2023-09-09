Україна буде готова до членства в ЄС за два роки, — віце-прем’єр

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Україна буде готова до членства в ЄС за два роки, — віце-прем’єр
Україна буде готова до членства в ЄС за два роки, але вступити до НАТО може раніше, ніж до Європейського союзу.

Про це заявила віце-прем’єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина в інтерв’ю Голосу Америки.

«Ми будемо готові до членства в ЄС у найближчі 2 роки, але, звісно, хід війни визначатиме політичні рамки. Я вважаю, що двох років нам буде достатньо для повної готовності, і в момент, коли завершиться війна, ми зробимо вдесятеро більше, ніж ми робимо зараз, щоб це рішення було ухвалено», — наголосила Стефанишина.

За словами віце-прем’єрки, Україна навіть в умовах війни є великою частиною європейської економіки, входячи до двадцятки імпортерів різної продукції до ЄС, та найбільшим ринком на території Європи: «І з цього погляду готовність України до вступу до ЄС найвища серед інших країн».

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  • 09.09.2023 08:14
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