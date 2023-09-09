Лавров ледь не впав на червоній доріжці саміту G20 в Індії

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Лавров ледь не впав на червоній доріжці саміту G20 в Індії
Глава МЗС РФ Сергій Лавров з'явився на червоній килимовій доріжці для гостей саміту G20 за кілька хвилин після канцлера Німеччини Олафа Шольца та ледь не впав.

Про це повідомила кореспондент BILD Анжеліка Хеллеманн, яка перебуває у Нью-Делі.

Шольца та Лаврова зустрів рукостисканням прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Він побажав канцлеру Німеччини здоров’я, оскільки той бере участь у саміті з пов’язкою на оці.

“За кілька хвилин після Шольца червоною килимовою доріжкою дуже самовпевнено пішов 73-річний міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він спіткнувся, але втримав рівновагу. Моді дуже дружньо привітав його рукостисканням”, – написала Хеллеманн.

Момент, коли Лавров ледь не впав, потрапив до об’єктиву фотокореспондента німецького агентства ДПА Кая Нітфельда.

Хеллеман нагадала, що Володимир Путін відмовляється відвідувати зустрічі світових лідерів і посилає замість себе Лаврова, оскільки проти нього діє ордер на арешт, виданий судом у Гаазі.

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  • 09.09.2023 14:22
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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