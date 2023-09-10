Росія атакувала Київ дронами: збито понад двадцять “шахедів”

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Росія атакувала Київ дронами: збито понад двадцять “шахедів”
Вночі Київ атакували понад два десятки безпілотників, всі вони знищені силами ППО.

За інформацією КМВА, попередньо, це були баражуючі боєприпаси типу «Shahed». Дрони заходили на столицю групами та з різних напрямків.

У Шевченківському районі Києва уламки безпілотника пошкодили квартиру у багатоповерхівці. Але більшість уламків «упала на відкриту, не забудовану територію».

Пошкоджено автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. Уламки безпілотників знайдено також у Святошинському та Подільському районах.

У Святошинському районі уламки впали в районі парку Совки, почалася пожежа. У Подільському районі уламки впали на відкриту місцевість, одна людина постраждала.

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  • 10.09.2023 07:16
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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