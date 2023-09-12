США введуть нові санкції, якщо Путін домовиться з Кім Чен Ином про зброю

США готові запровадити нові санкції, якщо президент РФ Володимир Путін та глава КНДР Кім Чен Ин домовляться на майбутній зустрічі у Владивостоці про постачання корейських боєприпасів. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер. «Хочу нагадати обом країнам, що будь-яка передача зброї від Північної Кореї Росії буде порушенням багатьох резолюцій Ради безпеки ООН. І ми, [...]

США готові запровадити нові санкції, якщо президент РФ Володимир Путін та глава КНДР Кім Чен Ин домовляться на майбутній зустрічі у Владивостоці про постачання корейських боєприпасів.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

«Хочу нагадати обом країнам, що будь-яка передача зброї від Північної Кореї Росії буде порушенням багатьох резолюцій Ради безпеки ООН. І ми, звісно, активно застосовували санкції проти осіб, які фінансують війну Росії, ми продовжимо їх застосовувати, і ми без вагань запровадимо нові санкції, якщо це буде доречно», – сказав Метью Міллер.

США вважають, що Росія хотіла б отримати від Північної Кореї боєприпаси, насамперед артилерійські снаряди.

Метью Міллер сказав з цього приводу, що Путін «їде через усю свою країну, щоб попросити з шапкою в руці військової допомоги Кім Чен Ина». Це, на думку прес-секретаря Держдепу, якнайкраще демонструє, що надії Путіна на відновлення імперії, з якими він розв’язував війну проти України, зазнали краху.