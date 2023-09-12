Кім Чен Ин на бронепоїзді їде Росією на зустріч з Путіним

Бронепоїзд Кім Чен Іна вже їде територією Росії у бік Владивостока. Напередодні лідера КНДР урочисто провели на вокзалі в Пхеньяні.

Про це повідомляє російська державна агенція РИА Новини.

Кім Чен Ин планує зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним під час Східного економічного форуму у Владивостоці. Коли саме відбудеться зустріч, досі не відомо.

США вважають, що Кім і Путін збираються обговорити постачання північнокорейських боєприпасів для російської армії, яка воює в Україні.