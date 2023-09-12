Кім Чен Ин на бронепоїзді їде Росією на зустріч з Путіним

Світ
12.09.2023 07:24
Бронепоїзд Кім Чен Іна вже їде територією Росії у бік Владивостока. Напередодні лідера КНДР урочисто провели на вокзалі в Пхеньяні.
Про це повідомляє російська державна агенція РИА Новини.
Кім Чен Ин планує зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним під час Східного економічного форуму у Владивостоці. Коли саме відбудеться зустріч, досі не відомо.
США вважають, що Кім і Путін збираються обговорити постачання північнокорейських боєприпасів для російської армії, яка воює в Україні.
Киев
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