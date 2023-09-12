Российские спецслужбы создали информационную компанию «Девятый вал» – СМИ

Количество психологических операций против Украины продолжает расти по всему миру, но отдельное внимание российские спецслужбы уделяют работе на Западе с политиками, журналистами и лидерами мнения.

Количество психологических операций против Украины продолжает расти по всему миру, но отдельное внимание российские спецслужбы уделяют работе на Западе с политиками, журналистами и лидерами мнения. Так, The New York Times опубликовал статью «Россия готовит долгосрочную кампанию по дезинформации, направленную на США и Европу». В США считают, говорится в статье, что Россия хочет восстановить свое влияние на общественное мнение, манипулировать им и одновременно скрыть.

В частности, пишет NYT, спецслужбы РФ тайно использует союзников внутри независимых организаций для распространения пропаганды и развития связей с новыми лидерами в США и Европе. Это усилия, рассчитанные на длительный период времени. Спецоперации РФ направлены на создание поддержки Кремля среди американцев и европейцев, а также на фейковые народные протесты.

По данным расследования украинских журналистов, одним из акторов, который ведет деструктивную деятельность против Киева, является агентство социального инжиниринга «Девятый вал», которая связана с российскими спецслужбами и организует когнитивные информационные кампании.

В расследовании речь идет о том, что в рамках своей работы данная структура систематически занимается антиукраинской пропагандой в странах Запада, настраивая население и элиты Европы против поддержки Киева. Проведя анализ, по информации журналистов, можно вывести следующие треки: инфоповоды в западных СМИ с заявлениями действующих и бывших политиков, выступающих против членства Украины в ЕС и НАТО; заявления представителей западного военного истеблишмента о невозможности победы Украины ввиду недостаточности военной мощи и человеческих ресурсов; организация провокаций, направленных на раскачку недовольства европейцами мигрантов из Украины.

Координация деятельности «Девятого вала», по данным СМИ, осуществляется Администрацией президента и профильными подразделениями российских спецслужб. Скорее всего, управляют этим бывшие чиновники АП и силовики. Долгосрочной целью инфокомпании является деморализация украинцев и разворот общественного мнения в Европе в поддержку России. По задумке инициаторов психологических операций, элиты стран ЕС устали от конфликта в Украине. Отдельный акцент в рамках идеологической борьбы с нами делается на том, что Украина – «токсичный актив». Европа якобы несет неоправданные потери и перестает быть суверенным актором.

Украину хотят выставить дармоедом, не приносящим ничего, кроме проблем и завышенных трат, считают в расследовании. Учитывая риторику западных СМИ о «долгой войне с Россией», работа российского ИПСО представляет особую опасность: ежедневные публикации об «усталости» от Украины рискуют в один день стать реальностью.