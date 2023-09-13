Путін і Кім Чен Ин зустрінуться сьогодні на космодромі “Восточний”

Російський та північнокорейський лідери Володимир Путін та Кім Чен Ин зустрінуться в середу на російському космодромі “Восточний”.

Про це повідомило японське агентство Кіодо, пославшись на неназваного російського чиновника.

Інформації з інших джерел про це поки що немає. Раніше передбачалося, що Кім та Путін проведуть переговори у Владивостоці, де у середу закінчується Східний економічний форум. Напередодні Путін виступав на цьому форумі.

Владивосток знаходиться неподалік кордону Росії та КНДР; космодром Східний розташований в Амурській області, більш ніж за півтори тисячі кілометрів від Владивостока.

США вважають, що Путін і Кім мають намір обговорити насамперед постачання боєприпасів з Північної Кореї для російської армії, що воює в Україні. У відповідь, як вважають американці, Кім хоче отримати від Росії продовольчу допомогу та деякі військові технології.

Бронепоїзд Кім Чен Ына в’їхав на територію Росії ще рано-вранці вівторка. Через добу після цього Центральне телеграфне агентство Кореї (КНДР) сповістило, що Кім сказав російським чиновникам, які зустрічали його, що цей візит «символізує стратегічну важливість корейсько-російських відносин».