Путін і Кім Чен Ин зустрінуться сьогодні на космодромі “Восточний”

Читати цю новину російською мовою
Путін і Кім Чен Ин зустрінуться сьогодні на космодромі “Восточний”
Російський та північнокорейський лідери Володимир Путін та Кім Чен Ин зустрінуться в середу на російському космодромі “Восточний”.

Про це повідомило японське агентство Кіодо, пославшись на неназваного російського чиновника.

Інформації з інших джерел про це поки що немає. Раніше передбачалося, що Кім та Путін проведуть переговори у Владивостоці, де у середу закінчується Східний економічний форум. Напередодні Путін виступав на цьому форумі.

Владивосток знаходиться неподалік кордону Росії та КНДР; космодром Східний розташований в Амурській області, більш ніж за півтори тисячі кілометрів від Владивостока.

США вважають, що Путін і Кім мають намір обговорити насамперед постачання боєприпасів з Північної Кореї для російської армії, що воює в Україні. У відповідь, як вважають американці, Кім хоче отримати від Росії продовольчу допомогу та деякі військові технології.

Бронепоїзд Кім Чен Ына в’їхав на територію Росії ще рано-вранці вівторка. Через добу після цього Центральне телеграфне агентство Кореї (КНДР) сповістило, що Кім сказав російським чиновникам, які зустрічали його, що цей візит «символізує стратегічну важливість корейсько-російських відносин».

  • 41
  • 13.09.2023 06:49
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
07:21
По Севастополю вдарили десятьма ракетами: два кораблі пошкоджено, – міноборони РФ
Світ
06:49
Путін і Кім Чен Ин зустрінуться сьогодні на космодромі “Восточний”
Україна
05:29
Росіяни атакували південь Одещини: є постраждалі
Світ
17:28
Российские спецслужбы создали информационную компанию «Девятый вал» – СМИ
Світ
13:19
Путін заявив про розробку Росією зброї «на нових фізичних принципах»
Світ
11:18
Смесители для ванной и кухни: искусство современной сантехники
Україна
11:12
У Криму пролунав вибух у Красноперекопському районі: валить дим
Світ
07:24
У Росії пасажирський Airbus аварійно приземлився на полі під Новосибірськом
Світ
06:46
Кім Чен Ин на бронепоїзді їде Росією на зустріч з Путіним
Світ
05:06
США введуть нові санкції, якщо Путін домовиться з Кім Чен Ином про зброю
Україна
16:03
Через схему Табачника ЗСУ можуть залишитися без мін: екс-нардеп повідомив про злочин
Україна
07:00
Росіяни атакували Кривий Ріг ракетами та «шахедами»
Світ
06:45
Вибухи у Бєлгороді: губернатор заявив про атаку безпілотників
Світ
08:46
Росіяни заявили про масовану атаку на Крим безпілотників та катерів з десантом
Україна
07:16
Росія атакувала Київ дронами: збито понад двадцять “шахедів”
Світ
14:22
Лавров ледь не впав на червоній доріжці саміту G20 в Індії
Світ
12:40
Ердоган закликав лідерів G20 виконати вимоги РФ щодо «зернової угоди»
Світ
09:24
США можуть включити ракети ATACMS до наступного пакета допомоги Україні
Україна
08:14
Україна буде готова до членства в ЄС за два роки, — віце-прем’єр
Світ
19:45
ООН таємно домовляється з Москвою про поновлення зернової угоди, – Bild
Світ
17:47
«А куди дивились прості білоруси?» Відповідати перед Україною буде не лише Лукашенко
Світ
15:34
Залишився один літак: російські війська масово залишили Білорусь
Світ
10:24
Поразки Росії в Україні можуть стати перемогою для Північної Кореї
Світ
09:31
На Кубі пройшли масові арешти вербувальників на війну проти України
Світ
06:59
В Москві вночі спалахнула будівля Федеральної митної служби

Головне

Світ
07:21
По Севастополю вдарили десятьма ракетами: два кораблі пошкоджено, – міноборони РФ
Україна
05:29
Росіяни атакували південь Одещини: є постраждалі
Україна
11:12
У Криму пролунав вибух у Красноперекопському районі: валить дим
Україна
07:16
Росія атакувала Київ дронами: збито понад двадцять “шахедів”
Світ
12:40
Ердоган закликав лідерів G20 виконати вимоги РФ щодо «зернової угоди»
Світ
19:45
ООН таємно домовляється з Москвою про поновлення зернової угоди, – Bild
Україна
07:23
Росіяни вночі знов атакували дронами Одещину
Україна
06:53
Київ атаковано крилатими та балістичними ракетами: всі цілі збито
Україна
18:23
Блінкен завтра відвідає Київ
Україна
07:15
Вночі Одещину атакувало 25 “Шахедів”: більшість збито
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
По Севастополю вдарили десятьма ракетами: два кораблі пошкоджено, – міноборони РФ
Світ
13.09.2023 07:21
ТОР
Путін і Кім Чен Ин зустрінуться сьогодні на космодромі “Восточний”
Світ
13.09.2023 06:49
ТОР
Росіяни атакували південь Одещини: є постраждалі
Україна
13.09.2023 05:29

Популярне

ТОР
У Росії пасажирський Airbus аварійно приземлився на полі під Новосибірськом
12.09.2023 07:24
ТОР
Путін заявив про розробку Росією зброї «на нових фізичних принципах»
12.09.2023 13:19
ТОР
По Севастополю вдарили десятьма ракетами: два кораблі пошкоджено, – міноборони РФ
13.09.2023 07:21

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг