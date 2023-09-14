Шойгу дозволив не призивати до армії росіян без ніг, без рук та без очей

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Шойгу дозволив не призивати до армії росіян без ніг, без рук та без очей
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписав наказ, який затверджує перелік хвороб, травм та станів, за яких громадян Росії можна звільнити від обов'язку проходити військову службу за контрактом у період мобілізації.

Як повідомляє The Moscow Times, документ було опубліковано на порталі правової інформації.

Перелік складається з 26 пунктів і включає такі стани, як ВІЛ, цукровий діабет I типу, бронхіальна астма середнього ступеня тяжкості, а також зниження гостроти зору одного ока до 0,09 і нижче. Також до списку включені наслідки серйозних травм, які  обмежують рухливість у суглобах, відсутність кінцівок, очей та інших органів.

Наказ було розроблено для реалізації закону, який дає судимим росіянам право служити за контрактом під час мобілізації чи воєнного стану. Президент Володимир Путін підписав його 24 червня. Закон не поширюється на осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини, такі як тероризм, держзрада, шпигунство та інші аналогічні діяння.

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  • 14.09.2023 07:12
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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