Важко спрогнозувати, що нас очікує: Запорізька область готується до деокупації

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Важко спрогнозувати, що нас очікує: Запорізька область готується до деокупації
В Запорізькій області провели засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, де представники регіону звернулися до центральних органів виконавчої влади щодо ключових питань у процесі підготовки до деокупації.

До заходу долучилися керівники ЗОДА та обласної ради, заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба, Віцепрем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, а також голови РВА, начальники військових адміністрацій територіальних громад, керівники підприємств, установ та правоохоронних органів, які посилено працюють над вирішенням проблем регіону.

Ірина Верещук зазначила, що завдяки командній роботі та своєчасному гуманітарному реагуванню на виклики вдається рятувати тисячі життів. Оскільки Запорізька область знаходиться в умовах постійних обстрілів, виникає низка проблем, пов’язаних зокрема з початком осінньо-зимового періоду та ймовірними ворожими ударами по об’єктах критичної інфраструктури.

  • Нашим основним завданням є всебічна допомога бійцям – в поточному році на підтримку українських захисників направлено понад 900 млн. грн. з місцевих бюджетів. Підтримка сил оборони триватиме і надалі. Важко спрогнозувати, що нас очікує в деокупованих містах та селах, тому всі служби готуються до інтенсивної роботи, – наголосив очільник ЗОВА Юрій Малашко.

Вже зараз регіон розробляє алгоритми деокупації. Звільнені населені пункти потребуватимуть відновлення об’єктів життєзабезпечення населення та знищеної інфраструктури, створення належних умов для проживання людей та забезпечення їх всіма видами послуг. Разом з РВА та органами місцевого самоврядування обласна влада розробляє проєкти відновлень та відбудови. Крім цього, військові спільно з силовими структурами готуються до проведення фільтраційних та стабілізаційних заходів, які потребують повної злагодженості та оперативності.

Наразі правоохоронці співпрацюють з Державною міграційною службою щодо поновлення громадянства України людям, які знаходились в тимчасовій окупації та потрапили під примусову паспортизацію рф. Як зазначив Юрій Малашко, буде створено мобільні групи, які допоможуть швидко відновити необхідні документи на звільнених територіях. Крім цього, очільник ЗОВА звернувся до Кабінету Міністрів України щодо ухвалення рішення про можливості швидкого та безкоштовного способу отримання паспорта.

Також ОДА посилено працює над забезпеченням належного українського мовлення на всій території області. В тестовому режимі працює загальнонаціональна цифрова телемережа МХ-7, яка включає 9 загальнонаціональних та 2 регіональних канали, що дозволяє розширити радіус трансляції. Для відновлення мовлення на звільнених територіях фахівці потребують пересувні ретранслятори. За наявності необхідних потужностей вдасться відновити покриття не лише в Запорізькій області, а й поширити його на Донеччину.

По завершенню наради представники регіону подякували Уряду за розуміння і готовність сприяти вирішенню нагальних проблем.

Источник: Запорізька ОВА

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  • 15.09.2023 15:03
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