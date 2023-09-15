Пашинян попередив Захід про підготовку Росією держперевороту у Вірменії

Пашинян попередив Захід про підготовку Росією держперевороту у ВірменіїЧитати цю новину російською мовою
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян дав членам своєї команди розпорядження повідомити міжнародних партнерів, що російські спецслужби готують державний переворот у Вірменії.
Про це повідомляє Armenia today. За інформацією видання, контактами із західними політиками зайняті як депутати правлячої партії, так і міністри у кабінеті Пашиняна. Вони повідомляють колегам про підготовку перекладу і просять допомоги в його запобіганні.
«Якщо Пашинян піде, то до влади прийдуть проросійські сили, тому цього не можна допустити», – цитують журналісти послання вірменських політиків Заходу.
Напередодні місцеві Telegram-канали повідомили про прибуття великої кількості вагнерівців на територію Вірменії для повалення влади. Пашинян заявив, що Служба національної безпеки перевіряє повідомлення.
В інтернеті також з’явилася неофіційна інформація, що спецслужби Вірменії розшукують бойовиків ЧВК Вагнера.
- 3
- 15.09.2023 15:23
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: