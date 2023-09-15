Пашинян попередив Захід про підготовку Росією держперевороту у Вірменії

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян дав членам своєї команди розпорядження повідомити міжнародних партнерів, що російські спецслужби готують державний переворот у Вірменії.

Про це повідомляє Armenia today. За інформацією видання, контактами із західними політиками зайняті як депутати правлячої партії, так і міністри у кабінеті Пашиняна. Вони повідомляють колегам про підготовку перекладу і просять допомоги в його запобіганні.

«Якщо Пашинян піде, то до влади прийдуть проросійські сили, тому цього не можна допустити», – цитують журналісти послання вірменських політиків Заходу.

Напередодні місцеві Telegram-канали повідомили про прибуття великої кількості вагнерівців на територію Вірменії для повалення влади. Пашинян заявив, що Служба національної безпеки перевіряє повідомлення.

В інтернеті також з’явилася неофіційна інформація, що спецслужби Вірменії розшукують бойовиків ЧВК Вагнера.