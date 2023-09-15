Морський дрон СБУ вразив російський ракетний корабель

Морський дрон СБУ вразив російський ракетний корабельЧитати цю новину російською мовою
Експериментальний "Морський малюк" Служби безпеки України 14 вересня підбив російський ракетний корабель "Самум”.
Про це повідомив 24 канал із посиланням на джерела у спецслужбах.
Дрон вразив російський корабель недалеко від входу у Севастопольську бухту. «Морський малюк» влучив у задню праву частину судна, завдавши значних пошкоджень, корабель втратив хід.
Росіянам довелося відбуксирувати «Самум» на ремонт із великим диферентом на корму і креном на правий борт.
Для цієї атаки СБУ використала експериментальний зразок морського дрону, який здатен працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Під час спецоперації висота хвиль сягала 1,5 – 2 м.
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- 15.09.2023 16:54
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