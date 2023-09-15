Морський дрон СБУ вразив російський ракетний корабель

Експериментальний "Морський малюк" Служби безпеки України 14 вересня підбив російський ракетний корабель "Самум”.

Про це повідомив 24 канал із посиланням на джерела у спецслужбах.

Дрон вразив російський корабель недалеко від входу у Севастопольську бухту. «Морський малюк» влучив у задню праву частину судна, завдавши значних пошкоджень, корабель втратив хід.

Росіянам довелося відбуксирувати «Самум» на ремонт із великим диферентом на корму і креном на правий борт.

Для цієї атаки СБУ використала експериментальний зразок морського дрону, який здатен працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Під час спецоперації висота хвиль сягала 1,5 – 2 м.