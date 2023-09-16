Російські школи витратили на зброю та боєприпаси у 8 разів більше, ніж на комп’ютери

Російські школи витратили на зброю та боєприпаси у 8 разів більше, ніж на комп’ютериЧитати цю новину російською мовою
Російські школи масово закуповують автомати Калашнікова, ручні гранати та інше військовий інвентар для проведення уроків початкової військової підготовки, які повертаються до навчальних планів уперше з кінця радянських часів.
Про це повідомила The Moscow Times.
З січня 2023 року освітні витратили понад 240 млн рублів на закупівлі для «кабінетів ОБЖ», а ще 40 млн рублів на ті ж цілі витратили патріотичні клуби, випливає з даних порталу держзакупівель, які проаналізувало видання.
Витрати на військовий інвентар кратно перевищили витрати на закупівлі інвентарю для звичайних шкільних предметів. Так, з січня по вересень російські школи витратили на обладнання та інвентар для хімії понад 64 млн. рублів, для фізики – близько 11 млн. рублів, для біології – приблизно 21 млн. рублів.
На обладнання кабінетів інформатики (крім меблів) витратили у 8 разів менше, ніж на ОБЖ – близько 32 млн рублів.
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- 16.09.2023 14:56
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