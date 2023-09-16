Російські школи витратили на зброю та боєприпаси у 8 разів більше, ніж на комп’ютери

Російські школи масово закуповують автомати Калашнікова, ручні гранати та інше військовий інвентар для проведення уроків початкової військової підготовки, які повертаються до навчальних планів уперше з кінця радянських часів.

Про це повідомила The Moscow Times.

З січня 2023 року освітні витратили понад 240 млн рублів на закупівлі для «кабінетів ОБЖ», а ще 40 млн рублів на ті ж цілі витратили патріотичні клуби, випливає з даних порталу держзакупівель, які проаналізувало видання.

Витрати на військовий інвентар кратно перевищили витрати на закупівлі інвентарю для звичайних шкільних предметів. Так, з січня по вересень російські школи витратили на обладнання та інвентар для хімії понад 64 млн. рублів, для фізики – близько 11 млн. рублів, для біології – приблизно 21 млн. рублів.

На обладнання кабінетів інформатики (крім меблів) витратили у 8 разів менше, ніж на ОБЖ – близько 32 млн рублів.