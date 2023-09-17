Шапка-вушанка, горілка з Шойгу та морж Міша: як розважали Кім Чен Ина в Росії

Лідер КНДР Кім Чен Ин, який перебуває з візитом у Росії, зустрівся з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, взяв участь у застілля та відвідав океанаріум.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Кім Чен Ин стає руським на очах: і шапка-вушанка, і стопочка», – написало пропагандистське агентство РИА Новости.

Перед цим було опубліковано фотографії корейського лідера у традиційному російському головному уборі на зустрічі з Шойгу, а після з ним же також за накритим столом.

Крім того, Кім Чен Ина зводили до Приморського океанаріуму Владивостока, де він особливо емоційно реагував на виступ моржа Міши.

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