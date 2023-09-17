ЗСУ звільнили Кліщіївку: Єрмак підтвердив

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ЗСУ звільнили Кліщіївку: Єрмак підтвердив
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак фактично повідомив, що Сили оборони України вже зайняли село Кліщіївка біля Бахмуту.

Він оприлюднив фотографію українських бійців з прапорами своїх бригад та стягами України біля напівзруйнованого старовинного храму у центрі села Кліщіївка.

«Україна завжди повертає своє», – прокоментував фото Єрмак.

Ще раніше це фото вже оприлюднював журналіст Юрій Бутусов, який вказував, що ЗСУ вже звільнили це важливо село.

На цьому фото дійсно впізнається старовинний Покровський храм 1841 року – найвідоміша пам’ятка села.

При цьому Генштаб ЗСУ офіційно про звільнення села ще не повідомив, проте два останні дні там заявляли про суттєві успіхи сил оборони біля Кліщіївки.

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  • 17.09.2023 15:13
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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