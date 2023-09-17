З бронежилетом та мечем: Кім Чен Ин поїхав з Росії

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З бронежилетом та мечем: Кім Чен Ин поїхав з Росії
Лідер КНДР Кім Чен Ин завершив свій шестиденний візит до Росії та на своєму бронепоїзді залишив Приморський край.

Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) повідомило, що Кім Чен Ина зустріли в Росії з «почуттям глибокої поваги та довіри».

Водночас північнокорейський лідер вручив подарунок для Тихоокеанського флоту, а також отримав подарунки від міністра російської оборони Сергія Шойгу. Подарунок для ВМФ Росії залишився таємницею. А ось те, що подарував Кім Чен Ину Шойгу, відомо.

По-перше, на знімках перед урочистим обідом північнокорейський лідер зображений у шапці-вушанці. По-друге, Кім Чен Ину був вручений позолочений меч.

Серед подарунків, які Кім відвіз із собою, також бронежилет, захисний камуфляж, який робить його власника малопомітним для виявлення тепловізорами, та набір із шести різних дронів, що виробляються на Далекому Сході.

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  • 17.09.2023 15:33
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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