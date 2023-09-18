Глава МЗС Китаю летить до Росії після обговорення війни в Україні з США

Міністр закордонних справ Китаю Ван І з 18 по 21 вересня здійснить візит до Росії.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву китайського МЗС.

16–17 вересня Ван І проводив консультації з радником із національної безпеки США Джейком Салліваном на Мальті.

Білий дім повідомляє, що китайський та американський чиновники серед іншого обговорювали «основні питання американсько-китайських двосторонніх відносин, а також питання глобальної та регіональної безпеки, війну Росії проти України та китайсько-тайванські відносини».

Раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що російський міністр закордонних справ Сергій Лавров проведе переговори з Ван І 18 вересня у Москві.