Глава МЗС Китаю летить до Росії після обговорення війни в Україні з США

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Глава МЗС Китаю летить до Росії після обговорення війни в Україні з США
Міністр закордонних справ Китаю Ван І з 18 по 21 вересня здійснить візит до Росії.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву китайського МЗС.

16–17 вересня Ван І проводив консультації з радником із національної безпеки США Джейком Салліваном на Мальті.

Білий дім повідомляє, що китайський та американський чиновники серед іншого обговорювали «основні питання американсько-китайських двосторонніх відносин, а також питання глобальної та регіональної безпеки, війну Росії проти України та китайсько-тайванські відносини».

Раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що російський міністр закордонних справ Сергій Лавров проведе переговори з Ван І 18 вересня у Москві.

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  • 18.09.2023 06:37
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