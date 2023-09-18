Глава МЗС Китаю летить до Росії після обговорення війни в Україні з США

Глава МЗС Китаю летить до Росії після обговорення війни в Україні з СШАЧитати цю новину російською мовою
Міністр закордонних справ Китаю Ван І з 18 по 21 вересня здійснить візит до Росії.
Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву китайського МЗС.
16–17 вересня Ван І проводив консультації з радником із національної безпеки США Джейком Салліваном на Мальті.
Білий дім повідомляє, що китайський та американський чиновники серед іншого обговорювали «основні питання американсько-китайських двосторонніх відносин, а також питання глобальної та регіональної безпеки, війну Росії проти України та китайсько-тайванські відносини».
Раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що російський міністр закордонних справ Сергій Лавров проведе переговори з Ван І 18 вересня у Москві.
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- 18.09.2023 06:37
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