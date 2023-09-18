Росіяни атакували Україну ракетами та дронами: було гучно на Хмельниччині та Одещині

Протягом ночі українські військові повідомляли про обстріл території країни крилатими ракетами та дронами-камікадзе.

Повітряні сили України попереджали про запуск крилатих ракет із російських бомбардувальників Ту-95МС. Повідомлялося, що ракети прямували у бік міста Старокостянтинів Хмельницької області, де знаходиться український військовий аеродром.

ЗМІ передавали, що на Хмельниччині були чутні вибухи, про їхні наслідки поки не повідомляється.

Крім того, як повідомив Генштаб, з початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару із застосуванням крилатих ракет та ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі Одещини. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.