Росіяни атакували Україну ракетами та дронами: було гучно на Хмельниччині та Одещині

Росіяни атакували Україну ракетами та дронами: було гучно на Хмельниччині та ОдещиніЧитати цю новину російською мовою
Протягом ночі українські військові повідомляли про обстріл території країни крилатими ракетами та дронами-камікадзе.
Повітряні сили України попереджали про запуск крилатих ракет із російських бомбардувальників Ту-95МС. Повідомлялося, що ракети прямували у бік міста Старокостянтинів Хмельницької області, де знаходиться український військовий аеродром.
ЗМІ передавали, що на Хмельниччині були чутні вибухи, про їхні наслідки поки не повідомляється.
Крім того, як повідомив Генштаб, з початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару із застосуванням крилатих ракет та ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі Одещини. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
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- 18.09.2023 06:58
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