Росіяни вночі вдарили по Львову: є постраждалі

В ніч на 19 вересня у Львові пролунали вибухи та виникла пожежа на промисловому складі.

За словами мера міста Андрія Садового, внаслідок атаки виникло загоряння на складі промислового складу в одному з районів Львова.

Пізніше він додав, що з-під завалів на складі дістали хлопця 26 років.

У постраждалого відкритий перелом кінцівки. Він вже у лікарні і йому надають всю необхідну допомогу.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький уточнив, що з-під завалів дістали двох людей – жінку та чоловіка. Попередньо, жінка без травм, а чоловік у важкому стані.