Росіяни вночі вдарили по Львову: є постраждалі

Росіяни вночі вдарили по Львову: є постраждаліЧитати цю новину російською мовою
В ніч на 19 вересня у Львові пролунали вибухи та виникла пожежа на промисловому складі.
За словами мера міста Андрія Садового, внаслідок атаки виникло загоряння на складі промислового складу в одному з районів Львова.
Пізніше він додав, що з-під завалів на складі дістали хлопця 26 років.
У постраждалого відкритий перелом кінцівки. Він вже у лікарні і йому надають всю необхідну допомогу.
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький уточнив, що з-під завалів дістали двох людей – жінку та чоловіка. Попередньо, жінка без травм, а чоловік у важкому стані.
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- 19.09.2023 06:43
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