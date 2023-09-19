Азербайджан розпочав військову операцію у Нагірному Карабаху: що відомо

У вівторок Азербайджан оголосив про початок антитерористичних заходів локального характеру в Нагірному Карабаху.

Як сказано у заяві Міноборони країни, мета операції – забезпечення безпеки азербайджанських військовослужбовців та відновлення конституційного устрою Азербайджанської республіки в регіоні.

Колишній міністр невизнаної республіки Рубен Варданян повідомив, що в ці хвилини Нагірний Карабах зазнає масованого артилерійського обстрілу.

За повідомленнями азербайджанських ЗМІ, повітряний простір закритий для вірменської авіації.

Азербайджан заявив, що єдиний шлях до миру в регіоні лежить через повне виведення вірменських військових із Карабаху та розпуск режиму у Степанакерті.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що російські миротворці перебувають у контакті з представниками вірмен Карабаха та владою Азербайджану для припинення вогню.