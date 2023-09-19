Миллионы украинцев могут остаться без доступа к кредитам – закон от Данила Гетманцева

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Миллионы украинцев могут остаться без доступа к кредитам – закон от Данила Гетманцева
На этой пленарной неделе Верховная рада может проголосовать за законопроект об изменениях в госрегулировании рынков финуслуг (№9422) авторства главы налогового комитета Даниила Гетманцева и ряда других депутатов "Слуги народа".
На этой пленарной неделе Верховная рада может проголосовать за законопроект об изменениях в госрегулировании рынков финуслуг (№9422) авторства главы налогового комитета Даниила Гетманцева и ряда других депутатов «Слуги народа». Авторы проекта утверждают, что законопроект поможет навести порядок на рынке микрокредитования. По словам участников рынка, законопроект позволит НБУ в ручном порядке устанавливать правила игры на рынке небанковских финучреждений. Об этом говорится в расследовании РБК-Украина «Мега-регулятор. Зачем в Раде превращают Нацбанк в новый центр власти».
В документе создаются условия, которые могут уничтожить т.н. «быстрые» кредиты до зарплаты.
В частности, законопроект №9422 планирует ограничить максимальную ставку на уровне 1% в день (сейчас средняя ставка на рынке небанковских кредитов — примерно 2-3% в день, — ред.).
По данным Объединения участников финансового рынка (ОУФР), сейчас средневзвешенная ставка — 2,5% в день. То есть, НБУ предлагает законодательно установить ставку более чем вдвое меньшую, и более выгодную, чем действующая ставка кредитования в коммерческих банках.
Как отмечают авторы, «кредиты до зарплаты» берут потребители с низким кредитным рейтингом, которые не могут рассчитывать на получение в банке кредитной карты. Соответственно, и ставка по таким кредитам больше ставки по банковским кредитам и сравнима с ломбардами.
«Безусловно, на этом рынке нужно наводить порядок. Есть недобросовестные компании, которые ставят большие проценты (5-7% в день). Но с другой стороны, это рынок, и эта услуга нужна миллионам украинцев. Учитывая, что средний чек кредита — около 4-4,5 тысяч гривен, это люди, которые реально нуждаются в деньгах», — считает Андрей Николаенко.
Согласно официальным данным НБУ, за первый квартал этого года клиенты взяли 7,5 млрд грн микрокредитов. Законодательное ограничение размера ставки сделают данный бизнес невыгодным – 21 тысяча сотрудников агентств по микрокредитованию останутся без работы, а 1,7 млн клиентов останутся без доступа к кредитам и деньгам на жизнь.
Эксперты полагают, что устанавливая ограничения, законодатель загоняет микробизнес в руки «черных ломбардников», которые одалживают деньги кэшем.
По мнению Николаенко, попытки регулирования со стороны Нацбанка приведут к тому, что кредиты уйдут в тень.
«Как было в начале 90-х: их будут раздавать в подворотнях и потом ломать за них руки. Этот законопроект в попытке что-то улучшить убьет микрокредитование на корню», — считает Николаенко.
Евгений Петруняк, нардеп от «Слуги народа» и один из авторов альтернативного законопроекта, подчёркивает, что этим проектом Нацбанк пытается монополизировать рынок финансовых услуг, в том числе небанковских, что впоследствии может уничтожить рынок микрокредитования.
«Многие игроки, которые работают с быстрыми деньгами, уйдут с рынка. К сожалению, большое количество людей сегодня нуждаются в этих быстрых деньгах. Если закон примут, многие компании закроются, и люди утратят доступ к дешёвым и быстрым кредитам», — говорит он.

На этой пленарной неделе Верховная рада может проголосовать за законопроект об изменениях в госрегулировании рынков финуслуг (№9422) авторства главы налогового комитета Даниила Гетманцева и ряда других депутатов «Слуги народа». Авторы проекта утверждают, что законопроект поможет навести порядок на рынке микрокредитования. По словам участников рынка, законопроект позволит НБУ в ручном порядке устанавливать правила игры на рынке небанковских финучреждений. Об этом говорится в расследовании РБК-Украина «Мега-регулятор. Зачем в Раде превращают Нацбанк в новый центр власти». https://daily.rbc.ua/ukr/show/megaregulyator-navishcho-radi-peretvoryuyut-1695104139.html
В документе создаются условия, которые могут уничтожить т.н. «быстрые» кредиты до зарплаты.В частности, законопроект №9422 планирует ограничить максимальную ставку на уровне 1% в день (сейчас средняя ставка на рынке небанковских кредитов — примерно 2-3% в день, — ред.).
По данным Объединения участников финансового рынка (ОУФР), сейчас средневзвешенная ставка — 2,5% в день. То есть, НБУ предлагает законодательно установить ставку более чем вдвое меньшую, и более выгодную, чем действующая ставка кредитования в коммерческих банках.Как отмечают авторы, «кредиты до зарплаты» берут потребители с низким кредитным рейтингом, которые не могут рассчитывать на получение в банке кредитной карты. Соответственно, и ставка по таким кредитам больше ставки по банковским кредитам и сравнима с ломбардами. »Безусловно, на этом рынке нужно наводить порядок. Есть недобросовестные компании, которые ставят большие проценты (5-7% в день). Но с другой стороны, это рынок, и эта услуга нужна миллионам украинцев. Учитывая, что средний чек кредита — около 4-4,5 тысяч гривен, это люди, которые реально нуждаются в деньгах», — считает Андрей Николаенко. Согласно официальным данным НБУ, за первый квартал этого года клиенты взяли 7,5 млрд грн микрокредитов. Законодательное ограничение размера ставки сделают данный бизнес невыгодным – 21 тысяча сотрудников агентств по микрокредитованию останутся без работы, а 1,7 млн клиентов останутся без доступа к кредитам и деньгам на жизнь. Эксперты полагают, что устанавливая ограничения, законодатель загоняет микробизнес в руки «черных ломбардников», которые одалживают деньги кэшем.По мнению Николаенко, попытки регулирования со стороны Нацбанка приведут к тому, что кредиты уйдут в тень. »Как было в начале 90-х: их будут раздавать в подворотнях и потом ломать за них руки. Этот законопроект в попытке что-то улучшить убьет микрокредитование на корню», — считает Николаенко. Евгений Петруняк, нардеп от «Слуги народа» и один из авторов альтернативного законопроекта, подчёркивает, что этим проектом Нацбанк пытается монополизировать рынок финансовых услуг, в том числе небанковских, что впоследствии может уничтожить рынок микрокредитования. »Многие игроки, которые работают с быстрыми деньгами, уйдут с рынка. К сожалению, большое количество людей сегодня нуждаются в этих быстрых деньгах. Если закон примут, многие компании закроются, и люди утратят доступ к дешёвым и быстрым кредитам», — говорит он.

Источник: Власти.нет

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  • 19.09.2023 14:57

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