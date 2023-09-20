Російські резерви в Запорізькій області виснажилися через великі втрати

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Російські резерви в Запорізькій області виснажилися через великі втрати
Через зростання втрат на заході Запорізької області стало помітним виснаження резервів окупаційних військ.

Про це сказано у традиційному зведенні Інституту з вивчення війни (ISW)

ISW звертає увагу на заяву прессекретаря української Таврійської групи сил полковника Олександра Штупуна про те, що російські втрати на заході Запорізької області значно зросли.

Штупун також сказав, що на цій ділянці обороняються російські повітрянодесантні війська та загони «Шторм-Z», сформовані з випущених з в’язниць карних злочинців.

У цій частині аналітики можуть підтвердити заяви Штупуна: ISW раніше також спостерігав тут 7-у гвардійську десантно-штурмову (гірську) дивізію ВДВ та 76-у гвардійську дивізію ВДВ, які проводили контратаки в районі Работіна. Ці контратаки, за оцінкою ISW, швидше за все сильно виснажили ці підрозділи. А загони вчорашніх ув’язнених часто-густо неефективні.

Підтягувати сюди якісь резерви з інших ділянок російське командування не готове, вважає ISW.

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  • 20.09.2023 06:59
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