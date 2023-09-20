Покроковий Посібник З Управління Банкролом

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Покроковий Посібник З Управління Банкролом
Коли ви тільки починаєте, керувати своїм банкролом так само важливо, як вивчати правила покеру та рейтинг рук у покері.

Не варто ставитися до цього легковажно, якщо ви хочете виграти в казино, а розуміння найважливіших принципів дозволить вам досягти успіху в кожній грі.

Ви повинні бути гравцем-переможцем, щоб отримати найкраще від цієї ідеї. Управління банкролом вам не допоможе; ви просто будете кровоточити гроші.

Перш ніж ви зможете проаналізувати конкретні цифри або суми бай-іну, важливо зрозуміти, як максимізувати свої шанси на успіх за допомогою управління банкролом. Рейтинг казино від ligacasino.com.ua допоможе вам знайти найкраще казино для гри.

1. Управління банкролом має першочергове значення

Усі ваші азартні ігри повинні ґрунтуватися на управлінні грошима. Ви ризикуєте стати банкрутом, якщо не будете використовувати основи управління банкролом.

Це може призвести до того, що ви будете тимчасово вимкнені, поки у вас не буде достатньо грошей, що може змінюватися залежно від обставин. Багато азартних гравців підуть до банкомату та захоплять ще 18500 гривень. Це один зі шляхів, але збільшувати свій бюджет на азартні ігри в казино не дуже гарна ідея.

Ви також можете використовувати кошти, які вам не потрібні для азартних ігор, наприклад ваш ощадний рахунок, для оплати інших важливих витрат. Це може мати довгострокові наслідки після вашого повернення додому.

Ви повинні переконатися, що все, що ви робите в казино, покерному столі, на іподромі чи в букмекерській книзі, відповідає параметрам вашого банкролу. Дисципліна банкролу дозволяє вам контролювати свій банкрол. Вам не доведеться турбуватися про втрату грошей, коли вам пора виходити з казино.

2. Край будинку постійно працює проти вас

Ви можете бути Альбертом Ейнштейном в управлінні банкролом, але все одно програєте всі свої гроші в казино. Ви не можете не програти в іграх казино.

Ви можете передбачити, як довго вистачить вашого банкролу, перш ніж піти в казино. Ви можете розрахувати свою щогодинну втрату, визначивши край дому, скільки роздач ви ймовірно побачите за годину та яку кількість роздач ви програєте.

Зосередьтеся на іграх з найнижчою перевагою, якщо хочете максимально використати свій азартний банкрол. У вас буде більше часу, щоб насолоджуватися іграми в казино, чим повільніше казино відкачує ваші гроші.

Буде легше виграти, якщо ви знайдете ігри з перевагою нижньої палати. Гарячі смуги більш прибуткові, тому що ви не втрачаєте грошей.

Розуміння того, як перевага компанії працює проти вас, має вирішальне значення для управління своїми грошима. Вивчіть переваги азартних ігор, щоб збільшити свої шанси отримати готівку.

3. Створіть азартний банкрол

Скільки грошей ви готові втратити, є одним із найважливіших факторів у визначенні вашого банкролу. Ви повинні чесно оцінити своє фінансове становище. У вас, імовірно, буде дуже мало додаткових грошей, якщо ви живете за чеком від зарплати до оплати.

Ви ніколи не повинні брати непотрібні гроші на інші витрати та грати ними в азартні ігри. Якщо азартні ігри є вашим головним пріоритетом, але у вас обмежені кошти. Завжди є способи збільшити свій дохід.

Ми знаємо гравців у покер, які брали б додаткову роботу або неповний робочий день, щоб створити пристойний банкрол. Після того, як ви встановили число, настав час подумати, як ви хочете розбити його на менші кроки.

Можливо, ви не зможете використати всі свої кошти, якщо відвідуєте казино лише двічі на рік. Цей підхід підходить, якщо ви можете поповнити свої кошти перед наступною поїздкою. Незалежно від того, який напрямок ви виберете, вам потрібен план управління своїми грошима. Ви закінчите, коли ваш банкрол досягне ₴370

4. Використовуйте підхід фіксованих ставок

Тепер ваш банкрол у безпеці, що полегшує гру в казино. Потрібно ще багато чого зробити, щоб упевнитися, що ваше управління банкролом не вийде в безлад під час першої сесії. Ми хочемо зменшити наш банкрол якомога більше. Ми ділимо свій банкрол на три частини, коли їдемо у 3-денну відпустку до Лас-Вегаса.

Там ми можемо побачити, скільки годин ми збираємося грати щодня, і далі розподілити наші гроші. Скажімо, ми граємо шість годин щодня. Ми можемо дозволити собі втрачати 3000 грн на годину, що значно перевищує наш ліміт.

У середньому вночі середня комбінація блекджеку в казино становить 35 на годину, і ми можемо додати це число до краю дому, щоб отримати середню суму ставки. Основна стратегія дає нам перевагу в 0,5%. Навіть якщо ми розмістимо 3700 гривень за роздачу, наші щоденні втрати в середньому будуть менше ніж 4430 гривень.

Неможливо передбачити похолодання, і вони можуть швидко погіршитися. Ми все ще маємо збитки, що втричі перевищують наші банкрутські збитки.

Допомогло б, якби ви тримали плоску ставку. Ми не можемо передбачити, як вплине на мій банкрол, якщо ми подвоїмо розмір ставки, щоб компенсувати втрати. Азартні ігри – це максимізація вартості розваг на гривню.

5. Встановіть суворі часові обмеження для азартних ігор

Ви також повинні встановити часові обмеження для своїх азартних ігор. Азартні ігри можуть викликати втому, що призводить до більшої кількості помилок. Це допоможе, якщо ви стежите за своїм часом у казино.

Це не те що казино робить легко, і вам доведеться виконувати всю роботу самостійно, оскільки на стінах казино не видно годинників. Ми рекомендуємо встановити часові обмеження для вашого сеансу за допомогою таймера на смартфоні або будильника, щоб ви могли оцінювати свій сеанс через регулярні проміжки часу.

6. Створіть план поповнення свого банкрол менеджменту

Ви повинні мати план поповнення свого банкролу. Майже неможливо програти довгостроково, тому важливо продовжувати додавати гроші до свого банкролу.

Процедура, яка дозволяє вам додавати гроші до свого банкролу щотижня, раз на два тижні або щомісяця, є важливою складовою вашого статусу банкролу. Ви можете вирішити збільшити суму ставок або частоту азартних ігор.

Висновок

Ваш загальний успіх в азартних іграх залежатиме від того, наскільки добре ви керуєте своїм банкролом. Ви матимете більш приємну та успішну кар’єру гравця, якщо захистите свої гроші. Покрокова інструкція з управління вашим банкролом допоможе вам почати, але ви ніколи не повинні переставати вивчати азартні ігри.

  • 145
  • 20.09.2023 07:05
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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