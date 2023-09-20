США та союзники з G7 очікують, що війна в Україні затягнеться на роки – Bloomberg

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США та союзники з G7 очікують, що війна в Україні затягнеться на роки – Bloomberg
Президент США Джо Байден закликав світових лідерів підтримати Україну в її боротьбі за вигнання російських військ, навіть незважаючи на те, що союзники Києва очікують, що війна триватиме багато років.

Про це написало Bloomberg.

Заклик президента США прозвучав на тлі зростаючих питань усередині країни про ціну підтримки боротьби України і зростаючого тиску з боку великих країн з метою швидкого припинення конфлікту.

Видання наголосило, що у Конгресі зростає опозиція продовженню фінансування підтримки України, і кілька кандидатів від республіканців на президентських виборах закликали до скорочення зобов’язань. В інших країнах Україна та її союзники досягли незначного прогресу у завоюванні прихильносты великих країн так званого Глобального Півдня, і багато з них наполягають на мирних переговорах.

Високопосадовець однієї з європейських країн «Великої сімки» заявив, що війна може тривати ще шість чи сім років, і союзникам необхідно фінансово планувати подальшу підтримку Києва у такому тривалому конфлікті. Це набагато довше, ніж очікували багато офіційних осіб на початку цього року.

Офіційні особи G-7 обговорили похмурі перспективи на вечері у кулуарах засідання ООН у понеділок увечері та погодилися з тим, що конфлікт, ймовірно, триватиме у середньостроковій чи довгостроковій перспективі, заявив журналістам у вівторок високопоставлений представник Держдепартаменту США.

За словами офіційних осіб, Київ і його союзники нині, як і раніше, виступають проти переговорів, не бажаючи приймати будь-яку резолюцію, яка не передбачає повного виведення російських військ.

  • 21
  • 20.09.2023 07:33
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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