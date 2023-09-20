Нагірний Карабах капітулював та погодився на всі умови Азербайджану

Нагірний Карабах капітулював та погодився на всі умови АзербайджануЧитати цю новину російською мовою
Влада невизнаного Нагірного Карабаху в середу оголосила про припинення бойових дій і згоду з умовами Азербайджану, який напередодні розпочав у регіоні військову операцію.
Про це повідомив Інфоцентр Арцаха.
За посередництвом командування російського миротворчого контингенту було досягнуто домовленості про повне припинення бойових дій з 13:00 20 вересня 2023 року, оголосив уряд невизнаної республіки.
У рамках угоди «армія оборони Нагірного Карабаху» буде повністю роззброєна, її бойову техніку — утилізовано, а підрозділи збройних сил Вірменії — повністю виведено із зони, де розгорнуть російський миротворчий контингент.
Питання інтеграції Нагірного Карабаху до складу Азербайджану вирішуватимуться під час переговорів із представниками Баку, які стартують у четвер, 21 вересня.
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- 20.09.2023 12:19
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