Нагірний Карабах капітулював та погодився на всі умови Азербайджану

Влада невизнаного Нагірного Карабаху в середу оголосила про припинення бойових дій і згоду з умовами Азербайджану, який напередодні розпочав у регіоні військову операцію.

Про це повідомив Інфоцентр Арцаха.

За посередництвом командування російського миротворчого контингенту було досягнуто домовленості про повне припинення бойових дій з 13:00 20 вересня 2023 року, оголосив уряд невизнаної республіки.

У рамках угоди «армія оборони Нагірного Карабаху» буде повністю роззброєна, її бойову техніку — утилізовано, а підрозділи збройних сил Вірменії — повністю виведено із зони, де розгорнуть російський миротворчий контингент.

Питання інтеграції Нагірного Карабаху до складу Азербайджану вирішуватимуться під час переговорів із представниками Баку, які стартують у четвер, 21 вересня.