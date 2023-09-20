У прифронтовому Запоріжжі відбулося свято студентського спорту

У прифронтовому Запоріжжі відбулося свято студентського спортуЧитати цю новину російською мовою
20 вересня, у Міжнародний день студентського спорту, відбувся товариський матч з футзалу серед команд Національного університету “Запорізька політехніка” та Запорізького державного медико-фармацевтичного університету.
Про це повідомили в Запорізькій ОВА.
Організаторами матчу стали Запорізьке обласне відділення комітету з фізичного виховання та спорту МОН та “Запорізька політехніка”.
Після урочистої офіційної частини, власне, розпочався сам матч, переможцем якого стали спортсмени-студенти технічного вишу – 6:5 на користь НУ “Запорізька політехніка”.
Учасники змагань отримали солодкі подарунки від організаторів та задоволення від конкурентної гри команди-суперника, а вболівальники – масу позитивних емоцій.
Не дивлячись ні на що, у Запоріжжі активна спортивна молодь має можливість розвиватися. Сподіваємося, цих можливостей надалі стане більше.
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- 20.09.2023 17:00
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