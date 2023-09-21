Кардиохирургия за рубежом

Читати цю новину російською мовою
Кардиохирургия за рубежом
В условиях глобализации здравоохранения все больше людей изучают возможности кардиохирургии за пределами своей страны.

Эта тенденция, обусловленная такими факторами, как передовые медицинские технологии, известные хирурги, экономическая эффективность и сокращение времени ожидания, предлагает пациентам широкий выбор.

Хотя поездка за границу дает преимущества, очень важно провести всестороннее исследование, чтобы обеспечить безопасное и успешное хирургическое путешествие в чужую страну. Справиться с этими вопросами помогает сервис по медицинскому туризму Clinics On Call.

Процедуры в сфере кардиохирургии, доступные за границей

Зарубежная кардиологическая помощь открыла для пациентов всего мира спектр передовых процедур. Среди них:

  • Коронарное шунтирование. Спасающая жизнь процедура, которая позволяет перенаправить кровь в обход закупоренных коронарных артерий, восстанавливая богатый кислородом приток к сердечной мышце.

  • Ангиопластика. Минимально инвазивная процедура, при которой используется катетер с баллоном для открытия закупоренных артерий и часто включает установку стента для поддержания проходимости.

  • Хирургия клапанов. Устранение неисправностей сердечных клапанов путем их ремонта (вальвулопластика) или замены на биологические или механические альтернативы.

  • Лечение аритмий. Включая имплантацию кардиостимуляторов и дефибрилляторов, эти процедуры регулируют нерегулярное сердцебиение.

  • Трансплантация сердца. Для пациентов с сердечной недостаточностью в последней стадии некоторые зарубежные клиники предлагают трансплантацию сердца от подходящих доноров.

  • Исправление врожденных пороков сердца. Специализированные операции по устранению врожденных пороков сердца.

Квалифицированные кардиохирурги и их опыт

  • Профессор Рефик Ташоз, клиника Medical Park, Анкара: имеет отличную репутацию и использует передовое оборудование больницы для оказания кардиологической помощи самого высокого уровня.

  • Д-р Барбарос Киноглу, сеть клиник Medical Park: обладая 31-летним опытом работы, д-р Киноглу является неотъемлемой частью турецкого кардиологического здравоохранения, неизменно добиваясь исключительных результатов при использовании новейших методик.

  • Профессор Чул Вунг Канг, Университетская клиника Инха: профессор Канг, имеющий 20 лет опыта работы, является известной фигурой в кардиологии Южной Кореи, внедряя инновации и внося значительный вклад в работу известной университетской больницы Инха.

  • Д-р Альберто Фортеза, госпиталь Кирон Салюд, Мадрид: обладает 35-летним опытом работы, сочетает традиционные знания с современными методиками и предлагает комплексное кардиологическое лечение в известном испанском госпитале Кирон.

  • Д-р Виллем Рон, Университетская клиника Мотол: обслуживая пациентов в течение 35 лет, д-р Рон занимает особое место в Чешской Республике, практикуя в университетской больнице Мотол, центре передовых кардиологических процедур.

  • Профессор Керен Андре, медицинский центр Шиба: легенда в области кардиохирургии, он посвятил 47 лет развитию этой области. Работающая в уважаемом медицинском центре Шиба, она является маяком опыта и инноваций.

Это не весь перечень известных зарубежных  кардиохирургов. Полный список врачей вы можете получить у координаторов сервиса Clinics On Call.

Почему стоит рассмотреть кардиохирургию за границей?

В основе медицинского туризма лежат:

  • Доступность.

  • Качество лечения: лучшие клиники в области кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии за рубежом оснащены самым современным оборудованием и технологиями, обеспечивающими высококлассное обслуживание.

  • Индивидуальный подход: зарубежные клиники, привыкшие к иностранным пациентам, предлагают индивидуальные планы лечения.

  • Сокращение времени ожидания: ускоренный доступ к операциям и процедурам может спасти жизнь, особенно когда важен каждый момент.

  • Экспертность: известные кардиохирурги, прошедшие международную подготовку и имеющие богатый опыт, руководят этими процедурами.

Как организовать поездку на кардиохирургию за рубежом с Clinics On Call?

Организация поездки: пошаговое руководство

  • Свяжитесь с Clinics On Call через ее платформу. Обсудите медицинские потребности, желаемое место назначения и предпочтения.

  • Получите список лучших кардиологических и кардиохирургических клиник, соответствующих вашему состоянию.

  • Вы сможете получить подробную информацию об опыте рекомендованных кардиохирургов.

  • Clinics On Call предоставляет прозрачную смету, включающую расходы на лечение, проживание и другие сопутствующие расходы.

  • Планирование лечения: назначение даты операции, предоперационных консультаций и послеоперационного наблюдения.

  • Логистика поездки: помощь в оформлении визы, перелете и размещении, обеспечивающая беспроблемное путешествие.

Clinics On Call гарантирует, что рекомендованные клиники соответствуют международным стандартам безопасности и гигиены, что особенно важно в период после пандемии.

  • 68
  • 21.09.2023 09:49
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
09:49
Кардиохирургия за рубежом
Україна
06:53
Ракетна атака на Київ: є постраждалі та руйнування
Україна
06:40
Росіяни завдали шість ударів по Харкову: є пошкодження інфраструктури
Україна
17:00
У прифронтовому Запоріжжі відбулося свято студентського спорту
Світ
16:10
Стратегії відповідальної гри: Як зберегти задоволення від азарту
Україна
15:21
Голову ДАСУ Басалаєву внесли до бази «Миротворця»
Світ
12:19
Нагірний Карабах капітулював та погодився на всі умови Азербайджану
Світ
07:33
США та союзники з G7 очікують, що війна в Україні затягнеться на роки – Bloomberg
Світ
07:05
Покроковий Посібник З Управління Банкролом
Україна
06:59
Російські резерви в Запорізькій області виснажилися через великі втрати
Світ
06:46
В російському Сочі палає нафтобаза біля аеропорту: кажуть про атаку безпілотника
Світ
15:01
Азербайджан розпочав військову операцію у Нагірному Карабаху: що відомо
Україна
14:57
Миллионы украинцев могут остаться без доступа к кредитам – закон от Данила Гетманцева
Світ
07:32
Кремль заборонив ЗМІ називати Зеленського президентом
Україна
06:43
Росіяни вночі вдарили по Львову: є постраждалі
Україна
11:42
Кабмін звільнив всіх заступників міністра оборони
Україна
06:58
Росіяни атакували Україну ракетами та дронами: було гучно на Хмельниччині та Одещині
Світ
06:37
Глава МЗС Китаю летить до Росії після обговорення війни в Україні з США
Україна
18:21
Процес серйозно зрушив з місця: Ігнат – про підготовку пілотів на F-16
Світ
15:33
З бронежилетом та мечем: Кім Чен Ин поїхав з Росії
Україна
15:13
ЗСУ звільнили Кліщіївку: Єрмак підтвердив
Світ
13:51
Дрон атакував російський стратегічний аеродром Шайківка
Світ
13:36
Лавров заявив, що США ведуть війну проти Росії
Світ
10:48
Шапка-вушанка, горілка з Шойгу та морж Міша: як розважали Кім Чен Ина в Росії
Світ
07:07
Москву та Крим вночі атакували безпілотники

Головне

Україна
06:53
Ракетна атака на Київ: є постраждалі та руйнування
Україна
06:40
Росіяни завдали шість ударів по Харкову: є пошкодження інфраструктури
Світ
12:19
Нагірний Карабах капітулював та погодився на всі умови Азербайджану
Україна
06:43
Росіяни вночі вдарили по Львову: є постраждалі
Україна
11:42
Кабмін звільнив всіх заступників міністра оборони
Україна
06:58
Росіяни атакували Україну ракетами та дронами: було гучно на Хмельниччині та Одещині
Україна
18:21
Процес серйозно зрушив з місця: Ігнат – про підготовку пілотів на F-16
Україна
06:42
Росіяни вночі обстріляли ракетами Харків
Україна
16:54
Морський дрон СБУ вразив російський ракетний корабель
Україна
15:03
Важко спрогнозувати, що нас очікує: Запорізька область готується до деокупації
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Кардиохирургия за рубежом
Світ
21.09.2023 09:49
ТОР
Ракетна атака на Київ: є постраждалі та руйнування
Україна
21.09.2023 06:53
ТОР
Росіяни завдали шість ударів по Харкову: є пошкодження інфраструктури
Україна
21.09.2023 06:40

Популярне

ТОР
У прифронтовому Запоріжжі відбулося свято студентського спорту
20.09.2023 17:00
ТОР
Нагірний Карабах капітулював та погодився на всі умови Азербайджану
20.09.2023 12:19
ТОР
Росіяни завдали шість ударів по Харкову: є пошкодження інфраструктури
21.09.2023 06:40

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг