Кардиохирургия за рубежом

В условиях глобализации здравоохранения все больше людей изучают возможности кардиохирургии за пределами своей страны.

Эта тенденция, обусловленная такими факторами, как передовые медицинские технологии, известные хирурги, экономическая эффективность и сокращение времени ожидания, предлагает пациентам широкий выбор.

Хотя поездка за границу дает преимущества, очень важно провести всестороннее исследование, чтобы обеспечить безопасное и успешное хирургическое путешествие в чужую страну. Справиться с этими вопросами помогает сервис по медицинскому туризму Clinics On Call.

Процедуры в сфере кардиохирургии, доступные за границей

Зарубежная кардиологическая помощь открыла для пациентов всего мира спектр передовых процедур. Среди них:

Коронарное шунтирование. Спасающая жизнь процедура, которая позволяет перенаправить кровь в обход закупоренных коронарных артерий, восстанавливая богатый кислородом приток к сердечной мышце.

Ангиопластика. Минимально инвазивная процедура, при которой используется катетер с баллоном для открытия закупоренных артерий и часто включает установку стента для поддержания проходимости.

Хирургия клапанов. Устранение неисправностей сердечных клапанов путем их ремонта (вальвулопластика) или замены на биологические или механические альтернативы.

Лечение аритмий. Включая имплантацию кардиостимуляторов и дефибрилляторов, эти процедуры регулируют нерегулярное сердцебиение.

Трансплантация сердца. Для пациентов с сердечной недостаточностью в последней стадии некоторые зарубежные клиники предлагают трансплантацию сердца от подходящих доноров.

Исправление врожденных пороков сердца. Специализированные операции по устранению врожденных пороков сердца.

Квалифицированные кардиохирурги и их опыт

Профессор Рефик Ташоз, клиника Medical Park, Анкара: имеет отличную репутацию и использует передовое оборудование больницы для оказания кардиологической помощи самого высокого уровня.

Д-р Барбарос Киноглу, сеть клиник Medical Park: обладая 31-летним опытом работы, д-р Киноглу является неотъемлемой частью турецкого кардиологического здравоохранения, неизменно добиваясь исключительных результатов при использовании новейших методик.

Профессор Чул Вунг Канг, Университетская клиника Инха: профессор Канг, имеющий 20 лет опыта работы, является известной фигурой в кардиологии Южной Кореи, внедряя инновации и внося значительный вклад в работу известной университетской больницы Инха.

Д-р Альберто Фортеза, госпиталь Кирон Салюд, Мадрид: обладает 35-летним опытом работы, сочетает традиционные знания с современными методиками и предлагает комплексное кардиологическое лечение в известном испанском госпитале Кирон.

Д-р Виллем Рон, Университетская клиника Мотол: обслуживая пациентов в течение 35 лет, д-р Рон занимает особое место в Чешской Республике, практикуя в университетской больнице Мотол, центре передовых кардиологических процедур.

Профессор Керен Андре, медицинский центр Шиба: легенда в области кардиохирургии, он посвятил 47 лет развитию этой области. Работающая в уважаемом медицинском центре Шиба, она является маяком опыта и инноваций.

Это не весь перечень известных зарубежных кардиохирургов. Полный список врачей вы можете получить у координаторов сервиса Clinics On Call.

Почему стоит рассмотреть кардиохирургию за границей?

В основе медицинского туризма лежат:

Доступность.

Качество лечения: лучшие клиники в области кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии за рубежом оснащены самым современным оборудованием и технологиями, обеспечивающими высококлассное обслуживание.

Индивидуальный подход: зарубежные клиники, привыкшие к иностранным пациентам, предлагают индивидуальные планы лечения.

Сокращение времени ожидания: ускоренный доступ к операциям и процедурам может спасти жизнь, особенно когда важен каждый момент.

Экспертность: известные кардиохирурги, прошедшие международную подготовку и имеющие богатый опыт, руководят этими процедурами.

Как организовать поездку на кардиохирургию за рубежом с Clinics On Call?

Организация поездки: пошаговое руководство

Свяжитесь с Clinics On Call через ее платформу. Обсудите медицинские потребности, желаемое место назначения и предпочтения.

Получите список лучших кардиологических и кардиохирургических клиник, соответствующих вашему состоянию.

Вы сможете получить подробную информацию об опыте рекомендованных кардиохирургов.

Clinics On Call предоставляет прозрачную смету, включающую расходы на лечение, проживание и другие сопутствующие расходы.

Планирование лечения: назначение даты операции, предоперационных консультаций и послеоперационного наблюдения.

Логистика поездки: помощь в оформлении визы, перелете и размещении, обеспечивающая беспроблемное путешествие.

Clinics On Call гарантирует, что рекомендованные клиники соответствуют международным стандартам безопасности и гигиены, что особенно важно в период после пандемии.