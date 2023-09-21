У Держдумі запропонували відправити всіх безробітних на війну

Необхідність затикати дірки від втрат у війні з Україною змусили владу РФ діяти нетривіально - там хочуть мобілізувати всіх безробітних.

З такою ідеєю виступив член комітету Держдуми з оборони Андрій Гурульов. За словами депутата, дармоїдство — одна з проблем, які перешкоджають досягненню цілей та виконанню завдань російської армії в Україні.

“Люди взагалі ніде не працюють, трутнями сидять на біржі праці. Кажуть: „Давайте мобілізацію проведемо“. Так, давайте – он, на біржі праці всі стоять, хто безробітні – заради бога, вперед, за владу Рад. Хто заважає?” — сказав Гурульов в ефірі програми «Соловйов LIVE».

Крім цього, він вважає за необхідне повернути 12-годинний робочий день на підприємствах оборонно-промислового комплексу.