Міноборони РФ заявило про відбиття атаки на Крим

Сьогодні о 10:30 ранку засоби ППО в окупованому Росією Криму нібито знищили одну українську керовану ракету та два БПЛА літакового типу.

Про це заявили у міноборони РФ. Україна цю заяву поки що не коментувала.

Раніше повідомлялося, що у Севастополі зупинили рух морського транспорту. Причина зупинки не називалася.

Місцеві телеграм-канали повідомляли про задимлення в Севастополі та звуки вибухів.

Також радник голови окупованого Криму Олег Крючков повідомляв, що перекрили Феодосійську набережну нібито через знайдений боєприпас.