Міноборони РФ заявило про відбиття атаки на Крим

Міноборони РФ заявило про відбиття атаки на КримЧитати цю новину російською мовою
Сьогодні о 10:30 ранку засоби ППО в окупованому Росією Криму нібито знищили одну українську керовану ракету та два БПЛА літакового типу.
Про це заявили у міноборони РФ. Україна цю заяву поки що не коментувала.
Раніше повідомлялося, що у Севастополі зупинили рух морського транспорту. Причина зупинки не називалася.
Місцеві телеграм-канали повідомляли про задимлення в Севастополі та звуки вибухів.
Також радник голови окупованого Криму Олег Крючков повідомляв, що перекрили Феодосійську набережну нібито через знайдений боєприпас.
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- 22.09.2023 12:30
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