ЗСУ прорвали оборону росіян під Вербовим у Запорізькій області

Генерал Олександр Тарнавський, який очолює український контрнаступ уздовж південної лінії фронту, стверджує, що його військам вдалося прорватися у Вербовому і прогнозує ще більший прорив.

Про ситуацію на фронті він розповів у інтерв’ю CNN.

«На лівому фланзі [під Вербовим] ми маємо прорив і продовжуємо просуватися далі. Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову війну. Головне – не втратити цю ініціативу (яка у нас є). І не втратити її на практиці, у діях», – сказав Тарнавський.

Заява генерала – останнє свідчення українських офіційних осіб про те, що на південному фронті війни з Росією намітилися зрушення.

В останні тижні українські війська заявляли про прорив «першої лінії» російських опорних пунктів у Запорізькій області, що свідчить про наближення ЗСУ до розгалуженої мережі російських укріплених траншів на південному фронті.