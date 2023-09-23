Ексглава Роскосмосу Рогозін став «сенатором від Запорізької області»

Колишній керівник державної корпорації "Роскосмосу" Дмитро Рогозін став членом Ради Федерації РФ від окупованої частини Запорізької області.

Першим про його призначення повідомило видання «Блокнот».

Указ про призначення Рогозіна підписав гауляйтер Євген Балицький, якого сьогодні затвердили на чолі частини Запорізької області, яку захопила російська влада, повідомив «Комерсант» з посиланням на джерело в «адміністрації» регіону.

Рогозін підтвердив цю інформацію ЗМІ у своєму телеграм-каналі.

«Для мене честь захищати інтереси Запорізької області та загалом Новоросії», — написав він.