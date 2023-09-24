Лавров заявив ООН, що формула миру Зеленського не може бути реалізована

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив журналістам ООН, що Москва не буде розглядати формулу миру, запропоновану Українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомило BBC.

«Зеленський і всі, хто ним керує у Вашингтоні, Лондоні та Брюсселі, в один голос твердо кажуть: „жодної іншої основи миру, крім формули Зеленського, не існує“. А формула Зеленського можна по-різному її описувати, але вона абсолютно нереалізована, і всі це знають», – сказав Лавров на пресконференції за підсумками роботи 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

За його словами, Захід говорить про необхідність вирішити конфлікт на полі бою — і Росія з цим погоджується.

«І в цих умовах – раз на полі бою, то на полі бою, давайте», – заявив глава російського МЗС.

Лавров також заявив, що Росія не готова розглядати будь-які пропозиції щодо припинення вогню, але згодна на переговори.

До цього глава МЗС РФ виступав на Генеральній Асамблеї ООН і обрушився на Захід із різкою критикою, закликавши до реформи міжнародного управління та засудивши західні країни як «імперію брехні».

Володимир Зеленський неодноразово повторював тезу про те, що вести мирні переговори з Росією, доки нею керує Володимир Путін, безглуздо.

Мирний план Зеленського передбачає виведення російських військ із усієї міжнародно визнаної території України, зокрема з Криму, покарання військових злочинців та виплату компенсацій.