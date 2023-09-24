Лавров заявив ООН, що формула миру Зеленського не може бути реалізована

Читати цю новину російською мовою
Лавров заявив ООН, що формула миру Зеленського не може бути реалізована
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив журналістам ООН, що Москва не буде розглядати формулу миру, запропоновану Українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомило BBC.

«Зеленський і всі, хто ним керує у Вашингтоні, Лондоні та Брюсселі, в один голос твердо кажуть: „жодної іншої основи миру, крім формули Зеленського, не існує“. А формула Зеленського можна по-різному її описувати, але вона абсолютно нереалізована, і всі це знають», – сказав Лавров на пресконференції за підсумками роботи 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

За його словами, Захід говорить про необхідність вирішити конфлікт на полі бою — і Росія з цим погоджується.

«І в цих умовах – раз на полі бою, то на полі бою, давайте», – заявив глава російського МЗС.

Лавров також заявив, що Росія не готова розглядати будь-які пропозиції щодо припинення вогню, але згодна на переговори.

До цього глава МЗС РФ виступав на Генеральній Асамблеї ООН і обрушився на Захід із різкою критикою, закликавши до реформи міжнародного управління та засудивши західні країни як «імперію брехні».

Володимир Зеленський неодноразово повторював тезу про те, що вести мирні переговори з Росією, доки нею керує Володимир Путін, безглуздо.

Мирний план Зеленського передбачає виведення російських військ із усієї міжнародно визнаної території України, зокрема з Криму, покарання військових злочинців та виплату компенсацій.

  • 109
  • 24.09.2023 07:39
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
07:39
Лавров заявив ООН, що формула миру Зеленського не може бути реалізована
Україна
15:29
Ексглава Роскосмосу Рогозін став «сенатором від Запорізької області»
Україна
12:01
ЗСУ прорвали оборону росіян під Вербовим у Запорізькій області
Україна
07:47
“Крабовая ловушка”: ССО розповіли про спецоперацію по ураженню штабу ЧФ РФ
Україна
07:26
Вночі росіяни вдарили по Одещині “Оніксами”
Україна
14:10
Быстрая доставка продуктов Турбо Юа
Світ
12:41
Преимущества мультитопливных горелок перед однотопливными
Україна
12:36
У Музеї сучасного мистецтва в Болоньї MAMbo відбувся солоперформанс української художниці Марії Прошковської «Farina»
Україна
12:30
Міноборони РФ заявило про відбиття атаки на Крим
Україна
11:22
Зеленський пообіцяв звільнити Бахмут та ще два ключових міста
Україна
10:51
У Севастополі пролунали вибухи: рух Кримським мостом перекрито
Україна
06:42
Українська бронетехніка прорвала останню лінію оборони росіян на Запорізькому фронті
Світ
17:40
У Держдумі запропонували відправити всіх безробітних на війну
Світ
09:49
Кардиохирургия за рубежом
Україна
06:53
Ракетна атака на Київ: є постраждалі та руйнування
Україна
06:40
Росіяни завдали шість ударів по Харкову: є пошкодження інфраструктури
Україна
17:00
У прифронтовому Запоріжжі відбулося свято студентського спорту
Світ
16:10
Стратегії відповідальної гри: Як зберегти задоволення від азарту
Україна
15:21
Голову ДАСУ Басалаєву внесли до бази «Миротворця»
Світ
12:19
Нагірний Карабах капітулював та погодився на всі умови Азербайджану
Світ
07:33
США та союзники з G7 очікують, що війна в Україні затягнеться на роки – Bloomberg
Світ
07:05
Покроковий Посібник З Управління Банкролом
Україна
06:59
Російські резерви в Запорізькій області виснажилися через великі втрати
Світ
06:46
В російському Сочі палає нафтобаза біля аеропорту: кажуть про атаку безпілотника
Світ
15:01
Азербайджан розпочав військову операцію у Нагірному Карабаху: що відомо

Головне

Україна
12:30
Міноборони РФ заявило про відбиття атаки на Крим
Україна
06:53
Ракетна атака на Київ: є постраждалі та руйнування
Україна
06:40
Росіяни завдали шість ударів по Харкову: є пошкодження інфраструктури
Світ
12:19
Нагірний Карабах капітулював та погодився на всі умови Азербайджану
Україна
06:43
Росіяни вночі вдарили по Львову: є постраждалі
Україна
11:42
Кабмін звільнив всіх заступників міністра оборони
Україна
06:58
Росіяни атакували Україну ракетами та дронами: було гучно на Хмельниччині та Одещині
Україна
18:21
Процес серйозно зрушив з місця: Ігнат – про підготовку пілотів на F-16
Україна
06:42
Росіяни вночі обстріляли ракетами Харків
Україна
16:54
Морський дрон СБУ вразив російський ракетний корабель
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Лавров заявив ООН, що формула миру Зеленського не може бути реалізована
Світ
24.09.2023 07:39
ТОР
Ексглава Роскосмосу Рогозін став «сенатором від Запорізької області»
Україна
23.09.2023 15:29
ТОР
ЗСУ прорвали оборону росіян під Вербовим у Запорізькій області
Україна
23.09.2023 12:01

Популярне

ТОР
У Севастополі пролунали вибухи: рух Кримським мостом перекрито
22.09.2023 10:51
ТОР
Лавров заявив ООН, що формула миру Зеленського не може бути реалізована
24.09.2023 07:39
ТОР
Вночі росіяни вдарили по Одещині “Оніксами”
23.09.2023 07:26

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг