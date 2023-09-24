Нагірний Карабах розформовує свою армію

Нагірний Карабах розформовує свою арміюЧитати цю новину російською мовою
Так звана влада невизнаного Нагірного Карабаху, виконуючи домовленість з Азербайджаном, заявили про розформування армії.
Про це повідомило Радіо Азатутюн.
“Армію оборони” Нагірного Карабаху буде виведено з бойових позицій, місця її постійної дислокації стануть тимчасовим місцем перебування солдатів до повного розформування збройних сил.
Також будуть продовжені роботи з пошуку загиблих і поранених, транспортування громадян, які отримали поранення.
Місія виконується за підтримки Червоного хреста та російських «миротворців», йдеться у повідомленні.
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- 24.09.2023 10:28
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