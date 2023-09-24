Нагірний Карабах розформовує свою армію

Так звана влада невизнаного Нагірного Карабаху, виконуючи домовленість з Азербайджаном, заявили про розформування армії.

Про це повідомило Радіо Азатутюн.

“Армію оборони” Нагірного Карабаху буде виведено з бойових позицій, місця її постійної дислокації стануть тимчасовим місцем перебування солдатів до повного розформування збройних сил.

Також будуть продовжені роботи з пошуку загиблих і поранених, транспортування громадян, які отримали поранення.

Місія виконується за підтримки Червоного хреста та російських «миротворців», йдеться у повідомленні.