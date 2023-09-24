У російському Курську – другий вибух за добу: вражено нафтопереробний завод

У російському Курську знову сталася атака безпілотників – вже вдруге протягом 24 вересня. Дрон влучив у нафтопереробний завод поблизу місцевого аеродрому.

Про це повідомило hromadske з посиланням на джерело в ГУР.

Другий вибух у Курську пролунав через кілька годин після першого. Влада міста заявила, що інформація про ще один збитий безпілотник нібито не відповідає дійсності.

Інформації про масштаби руйнувань чи постраждалих наразі немає.

Офіційно українська влада та військове командування поки не коментували ці інциденти.

За інформацією Української правди з посиланням на джерела в ГУР, вранці безпілотник влучив у будівлю ФСБ у Курську.

Мер Курська Ігор Куцак заявив, що терміново відмінив урочистий салют з нагоди дня міста, який святкується сьогодні.

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