Росіяни атакували ракетами та дронами порти на півдні України

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Росіяни атакували ракетами та дронами порти на півдні України
Сили ППО збили усі 19 дронів типу «Shahed-136/131» та 11 «Калібрів» із 12. Також рашисти вдарили по Одеській області двома надзвуковими ракетами «Онікс».

Про це повідомили Сили оборони Півдня.

Є влучення в припортову інфраструктуру в Одесі. Істотних ушкоджень отримав морський вокзал. У будівлі привокзального готелю, який уже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Його ліквідували.

«Онікси» зруйнували зерносховища. Люди не постраждали.

Внаслідок падіння уламків спалахнули складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси. Також спалахнула трава на відкритих територіях. Пожежу ліквідовано. Постраждалих немає.

Вибуховими хвилями в кількох будинках вибиті шибки, одну жінку травмовано, їй надано медичну допомогу.

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  • 25.09.2023 07:01
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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