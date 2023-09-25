Росіяни атакували ракетами та дронами порти на півдні України

Сили ППО збили усі 19 дронів типу «Shahed-136/131» та 11 «Калібрів» із 12. Також рашисти вдарили по Одеській області двома надзвуковими ракетами «Онікс».

Про це повідомили Сили оборони Півдня.

Є влучення в припортову інфраструктуру в Одесі. Істотних ушкоджень отримав морський вокзал. У будівлі привокзального готелю, який уже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Його ліквідували.

«Онікси» зруйнували зерносховища. Люди не постраждали.

Внаслідок падіння уламків спалахнули складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси. Також спалахнула трава на відкритих територіях. Пожежу ліквідовано. Постраждалих немає.

Вибуховими хвилями в кількох будинках вибиті шибки, одну жінку травмовано, їй надано медичну допомогу.