У російському Курську пролунали вибухи: над містом стовп диму

У російському Курську пролунали вибухи: над містом стовп димуЧитати цю новину російською мовою
Жителів російського Курська розбудили гучні вибухи, у квартирах тряслися шибки, спрацювали автомобільні сигналізації.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Також у мережі з’явилося фото стовпа диму, що піднімається над містом.
За словами губернатора Романа Старовойта, у Центральному окрузі Курська через атаку українських БПЛА є пошкодження кількох приватних домоволодінь та даху адміністративної будівлі, вибиті шибки у багатоквартирному будинку.
Чиновник стверджує, що нібито спрацювала ППО. Постраждалих немає.
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- 25.09.2023 07:21
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