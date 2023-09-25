У російському Курську пролунали вибухи: над містом стовп диму

Жителів російського Курська розбудили гучні вибухи, у квартирах тряслися шибки, спрацювали автомобільні сигналізації.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Також у мережі з’явилося фото стовпа диму, що піднімається над містом.

За словами губернатора Романа Старовойта, у Центральному окрузі Курська через атаку українських БПЛА є пошкодження кількох приватних домоволодінь та даху адміністративної будівлі, вибиті шибки у багатоквартирному будинку.

Чиновник стверджує, що нібито спрацювала ППО. Постраждалих немає.

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