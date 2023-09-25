Секрети вибору ідеальної підвіски

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Секрети вибору ідеальної підвіски
Ювелірний кулон або підвісок – прикраса, що є універсальним елементом для завершення будь-якого образу.

Ювелірний кулон або підвісок – прикраса, що є універсальним елементом для завершення будь-якого образу. Вона легко комбінується з ланцюжками з класичним чи фантазійним плетінням, шнурками чи шовковими нитками, гармонійно поєднується з іншими ювелірними виробами та різними стилями в одязі. Правильно підібрана підвіска може надати ту унікальну нотку, якої інколи бракує для неповторного образу, що дарує впевненість у собі.

Витончена прикраса може створюватися зі срібла чи золота усіх кольорів. Для оздоблення часто використовуються прозорі та кольорові фіаніти, діаманти, топази, сапфіри, смарагди, перли, гранат, рубін, кварц. Також кольорові вставки можуть поєднуватися з прозорими для додаткового сяйва. Елегантні кулони, оздоблені коштовним та напівкоштовним камінням, чудово виглядають на фоні різноманітних тканин та фактур, а також значно підкреслюють блиск вашого погляду.

Як обрати досконалу прикрасу: дизайн, параметри, матеріали

Обираючи ювелірний виріб, враховуйте індивідуальні уподобання та можливість комбінації підвіски з вашими образами. Якщо ви плануєте носити кулон разом з іншими прикрасами, звертайте увагу на їх відповідність за кольором та стилем. Для виготовлення коштовностей використовуються усі кольори золота, а також різноманітні їх комбінації. Такі прикраси асоціюються з багатством, елегантністю та розкішшю, тому здатні підкреслити особливий статус власниці та власника. Не менш популярними є і срібні ювелірні вироби, особливо декоровані чорнінням для виразності та вінтажного вигляду. Срібло – це чудовий вибір для тих, хто шукає вишукану та при цьому більш доступну альтернативу золоту.

Якісні ювелірні вироби створюються з благородних металів найвищої проби: у золота це 585-та, а у срібла – 925-та. Обрати ексклюзивну підвіску або кулон можна на сайті Столичної Ювелірної Фабрики™ або у фірмовому магазині вашого міста.

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Що пропонує інтернет-магазин ювелірних виробів Столична Ювелірна Фабрика™:

  • елегантні флористичні моделі, які відтворюють рослинні та квіткові мотиви;
  • вишукані геометричні прикраси з чіткими лініями та простими формами;
  • неокласичні підвіски з асиметричним оформленням та нестандартними декоративними елементами;
  • символічні фігурні моделі, такі як конюшини, янголятка, серця, знаки зодіаку, літери та написи;
  • мінімалістичні прикраси, які можуть мати гладку поверхню чи декоруватися за ювелірними техніками алмазної грані, чорніння, гравіювання.

Окрему категорію складають унісекс-моделі з патріотичною та релігійною символікою. Ви також знайдете суто чоловічі прикраси з цікавими орнаментами та візерунками, геометричними фігурами чи особистими талісманами. Порадуйте себе та ваших близьких цінними подарунками від одного з найбільших ювелірних брендів країни. На вас чекає широкий вибір товарів та високий рівень сервісу.

Де золоті та срібні підвіски купити з доставкою по Україні

Столична Ювелірна Фабрика™ є відомим українським виробником коштовностей усіх видів, зокрема ексклюзивних підвісок. Окрім жіночих та чоловічих моделей у каталозі представлені милі дитячі підвіски, які характеризуються невеликим розміром, безпечною конструкцією та яскравим оформленням. У компанії діє гнучка система оплати, яка включає, зокрема, можливість оформлення безвідсоткової розстрочки на будь-які прикраси.

Столична Ювелірна Фабрика™ – єдиний великий виробник, який продає прикраси без великої націнки. Фірмова підвіска – прикраса, яка може бути доставлена в усі міста України на поштові відділення та у фірмові магазини у Києві, Харкові, Одесі, Вінниці, Дніпрі, Черкасах, Львові та Івано-Франківську.

Источник: Власти.нет

  • 2
  • 25.09.2023 09:53

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