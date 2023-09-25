Росія почала готувати армію до штурмів укріпрайонів та боїв у тилу

Росія почала готувати армію до штурмів укріпрайонів та боїв у тилуЧитати цю новину російською мовою
У російській армії формують розвідувально-штурмові бригади для штурму укріплень та ведення розвідки у найближчому тилу противника.
Про це повідомили «Известия» з посиланням на джерела в міноборони РФ.
За їхніми словами, нові формування увійдуть до складу загальновійськових армій та новосформованих армійських корпусів. Їх організаційно-штатна структура не розкривається, але відомо, що в їхньому складі будуть штурмові загони для злому ешелонованої оборони, а також розвідувальні підрозділи, здатні вести розвідку на тактичній глибині, зазначили джерела.
У розпорядженні бригад будуть танки, легка бронетехніка, артилерія та широка номенклатура безпілотників. При цьому особовий склад штурмових загонів навчать вести бої у замкнутих просторах — окопах, будинках, ДОТах та ДЗОтах.
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- 25.09.2023 10:04
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