Росія почала готувати армію до штурмів укріпрайонів та боїв у тилу

У російській армії формують розвідувально-штурмові бригади для штурму укріплень та ведення розвідки у найближчому тилу противника.

Про це повідомили «Известия» з посиланням на джерела в міноборони РФ.

За їхніми словами, нові формування увійдуть до складу загальновійськових армій та новосформованих армійських корпусів. Їх організаційно-штатна структура не розкривається, але відомо, що в їхньому складі будуть штурмові загони для злому ешелонованої оборони, а також розвідувальні підрозділи, здатні вести розвідку на тактичній глибині, зазначили джерела.

У розпорядженні бригад будуть танки, легка бронетехніка, артилерія та широка номенклатура безпілотників. При цьому особовий склад штурмових загонів навчать вести бої у замкнутих просторах — окопах, будинках, ДОТах та ДЗОтах.