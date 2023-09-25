Расследованием украинских журналистов о российском казино PIN-UP и его коррупционных связях в Украине заинтересовались в США в Европе

Украинский банкир Игорь Фисун, вероятно, контролирует все платежи в «Дія» и является реальным представителем российского казино PIN-UP в Украине, полагает журналист Владислав Сидоренко

Украинский банкир Игорь Фисун, вероятно, контролирует все платежи в «Дія» и является реальным представителем российского казино PIN-UP в Украине, полагает журналист Владислав Сидоренко, который опубликовал расследование на своей странице Facebook и Telegram.

Как напоминает журналист, все платежи в «Дії» идут через финкомпанию ООО «Финансовая компания «Единое пространство» («Єдиний простір»).

«Не государственный банк, а частную лавочку, которая имеет все признаки фиктивности и обыкновенной «мойки». Эта «лавочка» числится на (судя по всему, фунте) Зотько И.В., этот же человек является собственником российского он-лайн казино PIN-UP. Он же был директором очень важной структуры ТОВ «УКРКАРТ», которая принадлежит — Игорю Фисуну, он же — акционер «Окси Банк. Исходя из реестров, видя все регистрации компаний и перемещения директоров, можно смело предположить, что Игорь Фисун и есть тот главный, кто контролирует все платежи в «ДИЯ» и является представителем российского казино PIN-UP», – пишет Владислав Сидоренко.

Журналист дозвонился до Игоря Фисуна и пытался взять у него комментарий по этим вопросам, однако банкир, выехавший из Украины, сослался на занятость и спустя две недели так и не захотел пообщаться и ответить на вопросы.

«Так вот, кроме россиян и контроля всех платежей «ДИЯ», внимание привлекает и другая компания Игоря Фисуна – ТОВ «УКРКАРТ». Она в эпицентре уголовного производства в связи с созданием целой сети по уклонению от уплаты налогов практически всеми он-лайн казино Украины, с участие более 10 различных банков», – напоминает Владислав Сидоренко.

Журналист напоминает, что вопрос о аннулировании лицензии российского PIN-UP был поднят на заседании Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) в очередной раз 18 сентября, однако, ее глава – Иван Рудой, отклонил этот вопрос.

Спустя несколько дней, Кабмин отстранил от исполнения обязанностей члена КРАИЛ – Елену Водолажко, которая поднимала данный вопрос.

«По словам моего собеседника, Иван Рудий, в том числе, отвечает за саботаж в вопросе лишения лицензии российского-казино PIN-UP. В этом вопросе его подстраховывает заместитель Министра цифровой трансформации – Александр Борняков.

Сам замминистра Александр Борняков стремится назначить своего заместителя руководителя аппарата в КРАИЛ – Андрея Круця из Минцифры, чтобы контролировать лучше Рудого и схемы обилечивания/крышевания потока кэша и россиян в КРАИЛ», – пишет Сидоренко.

Журналист Евгений Плинский пытался взять комментарий у главы КРАИЛ Ивана Рудого, однако тот отказался. Ранее он писал в своем ТГ-канале, что деньги с PIN-UP идут на Кипр российскому бизнесмену Дмитрию Пунину, который ведет роскошный образ жизни за украинские деньги.

Коррупционным скандалом, связанным с PIN-UP, КРАИЛ, «Дія» и многочисленными фигурантами заинтересовались в США, Великобритании и европейских странах.

Как пишут журналисты издания U.S. Business News и их британские коллеги, на западе ожидают реакции от президента Украины Владимира Зеленского, его Офиса и антикоррупционных органов на данные факты коррупции.

Украинские и западные журналисты полагают, что деятельность российского казино PIN-UP кроме Игоря Фисуна также «покрывают» глава Нацбанка Андрей Пышный и глава КРАИЛ Иван Рудой

Западные журналисты также задаются вопросом, почему Национальный банк Украины (НБУ) и его глава Андрей Пышный не замечают фиктивной деятельности ООО «Финансовая компания «Единое пространство» и финансовых нарушений. В конце 2022 года НБУ уже оштрафовал эту компанию за предотвращение и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, формально на 10 тыс. грн. Журналисты не исключают, что Андрей Пышный может также быть связан с ФК «Единое пространство» и лоббирует платежи в «Дія» через нее, а также закрывать глаза на многочисленные нарушения мискодинга и сомнительные связи с РФ.

По данным западных журналистов, информация о коррупции в украинских кабинетах власти и связях украинских чиновников и бизнесменов с представителями российского казино PIN-UP уже передана членам палаты представителей США, а также в Администрацию президента США Джо Байдена.