Під час удару по штабу в Севастополі знищено командувача ЧФ РФ та ще 34 офіцери

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Під час удару по штабу в Севастополі знищено командувача ЧФ РФ та ще 34 офіцери
У результаті ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії у Севастополі загинули 34 російських офіцери, а внаслідок знищення великого десантного корабля "Мінськ" окупанти втратили 62 члени екіпажу.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій Збройних сил України у Telegram.

Також Сили спеціальних операцій офіційно підтвердили, що під час атаки на штаб Чорноморського флоту загинув його командувач Віктор Соколов.

«Враховуючи факт, що БДК «Мінськ» мав на наступний день вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на БДК. Безповоротні втрати склали 62 окупанта. Після ураження штабу ЧФ РФ загинуло 34 офіцера, серед них командувач ЧФ РФ. Ще 105 окупантів було поранено», – йдеться у повідомленні.

Водночас у ССО додали, що будівля штабу Чорноморського флоту вже не підлягає відновленню.

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  • 25.09.2023 14:05
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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