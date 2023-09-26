Дружина та теща Микитася хочуть отримати від “УкрБуду” понад 200 млн. компенсації

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Дружина та теща Микитася хочуть отримати від “УкрБуду” понад 200 млн. компенсації
На тлі нещодавніх заяв Максима Микитася про шахрайські дії з боку ФК «ЖИТЛОКАПІТАЛ», направлених на банкрутство ТОВ УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» та обману інвесторів, ми вирішили звернути увагу на цю справу.

На тлі нещодавніх заяв Максима Микитася про шахрайські дії з боку ФК «ЖИТЛОКАПІТАЛ», направлених на банкрутство ТОВ УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» та обману інвесторів, ми вирішили звернути увагу на цю справу.

Так, з відкритих джерел вбачається, що ініціатором банкрутства ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» стала дружина Микитася – Наталія Микитась. Сума її вимог, що висувається до УКРБУДУ – 87 145 366 гривень. Цікавим є те, що на відміну від інших кредиторів – боржником визнані вимоги саме Микитась Наталії. Цікавим є також вимоги ФК «ЖИТЛОКАПІТАЛ», які Микитась зараз так активно заперечує. Так із ухвали суду у справі про банкрутство УКРБУДУ вбачається, що в період з 2014 по 2018 роки ФК «ЖИТЛОКАПІТАЛ» було передано забудовнику – ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» грошові кошти інвесторів, у сумі 3 122 544 599 гривень, при цьому боржником свої зобов’язання виконано не було.

Наведене відбувалось саме в часи, коли Микитась максимально та одноосібно здійснював керівництво УКРБУДОМ. Ще одним кредитором ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» виступає така-собі компанія «К’Ю.С.М. ГРУП» з вимогами до Боржника на суму 120 802 072 гривень. Інтерес викликає лише один факт, а саме те, що власницею зазначеного товариства є Красножен Валентина Павлівна, по сумісництву – теща Максима Микитася. Отже, у випадку задоволення судами такого реєстру кредиторів УКРБУДУ, гроші, отримані після продажу майна ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» в розмірі 207 947 438 гривень отримує Наталія Микитась та її мати Красножен Валентина, а не інвестори, про яких так «печеться» Микитась.

Источник: Информатор

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  • 26.09.2023 11:25

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