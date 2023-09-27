Суд Нью-Йорка визнав Трампа винним у шахрайстві

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Суд Нью-Йорка визнав Трампа винним у шахрайстві
Суддя у Нью-Йорку визнав колишнього президента США Дональда Трампа та його синів винними у шахрайстві та заявив, що вони надавали неправдиву фінансову звітність протягом приблизно 10 років.

Про це повідомило Bloomberg.

За інформацією судді, Трамп та компанія Trump Organization завищували вартість активів для страховиків та банків.

Це проміжне рішення, винесене за клопотанням генерального прокурора штату Нью-Йорк Летиції Джеймс.

Її офіс розпочав розслідування щодо Trump Organization у 2019 році, після того, як колишній адвокат президента Майкл Коен дав свідчення на слуханнях у Конгресі.

Приводом стали заяви Коена про те, що компанія, що належить Трампу, протягом багатьох років вводила в оману страховиків і банки, передаючи їм неправдиву інформацію про дійсну вартість активів, що контролюються організацією. Таким чином фірма домагалася отримання банківських позик та знижувала обсяг бази оподаткування.

За версією прокуратури, вартість активів була завищена на суму від $2,2 до $3,6 млрд.

Прокуратура штату Нью-Йорк вимагала стягнути з Трампа штраф у розмірі $250 млн. і накласти заборону на ведення бізнесу в Нью-Йорку.

Адвокати Трампа наполягали на припиненні справи. Сам Трамп відкидав усі звинувачення та називав їх полюванням на відьом.

Розгляд справи по суті розпочнеться наступного тижня.

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  • 27.09.2023 06:50
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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