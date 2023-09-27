Україна перша в світі застосує новий захист енергетики від російських атак

Енергетичні об'єкти України матимуть активний та пасивний захист від російських ракетних атак на зимовий період.

Як повідомило Суспільне, про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький.

Він уточнив, що Укренерго працює у координації з урядом та Генштабом ЗСУ.

«У нас є кілька видів захисту та підстанції Укренерго, де певні види захисту будуть застосовані вперше, не лише в Україні, а й у світі, адже ніхто ще не стикався з таким рівнем загрози», – сказав Кудрицький.

Він додав, що не розголошуватиме деталей і додав, що захист буде активним і пасивним.

«Це комплексний захист, не вдаватимуся до деталей, але це як активний захист – ППО, так це і пасивний захист – інженерні зміцнення», – сказав Кудрицький.