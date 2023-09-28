Українські війська прорвали російську лінію оборони Роботине-Вербове

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Українські війська прорвали російську лінію оборони Роботине-Вербове
Українські війська 27 вересня продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та вийшли на лінію окопів на захід від Вербового (16 км на південний схід від Оріхова).

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 26 вересня, показують, як російський безпілотник завдає удару по українській піхоті в траншеї на захід від Вербового, а використання росіянами безпілотників вказує на те, що російські сили, ймовірно, більше не присутні в окопі довжиною приблизно один кілометр на захід від Вербового.

Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов 26 вересня заявив, що щонайменше чотири українські роти зі значною кількістю бронетехніки увірвалися на позиції росіян на лінії Роботине-Вербове після масованого артилерійського обстрілу.

Російський військовий блогер, який гаряче підтримує командувача Повітряно-десантних військ РФ генерал-полковника Михайла Теплінського, критикуючи Міноборони Росії, відповів Рогову, що українські війська вже пройшли мінні поля та протитанкові укріплення «зуби дракона» на лінії Роботине-Вербове і що українські сили рано чи пізно здійснили б такі атаки.

За інформацією аналітиків, інший російський військовий 26 вересня заявив про інтенсивні взаємні обстріли, які роблять небезпечними наземні дії біля Вербового та Роботиного.

Інший військовий заявив, що особисте джерело з російського 108-го полку ПДВ (7-а дивізія) повідомило про інтенсивний український обстріл у цьому районі. Він додав, що їхнє джерело надало незрозумілу інформацію про те, чи 108-й полк ПДВ рухався до Вербового чи відходив із Вербового.

Окрім цього, військовий розповів, що російське військове командування в Москві скасувало плани передислокації російської 106-ї дивізії ПДВ у район Роботине для допомоги діючим там нині 7-й і 76-й дивізіям ПДВ.

ISW наголошує, що ситуація біля Вербового залишається незрозумілою, оскільки відомі російські військові блогери стали помітно менше і не так детально повідомляти про російську активність на цій лінії фронту також не повідомляють новини про російські невдачі.

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  • 28.09.2023 06:58
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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