Може бути рекорд по збитих “шахедах”: росіяни масовано атакували Південь України

У ніч проти 28 вересня росіяни атакували Південь України дронами-камікадзе типу "шахед" - понад 30 безпілотників знищено.

Про це повідомила начальниця Об’єднаного пресцентру сил оборони «Південь» Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону. За її словами, ППО працювала вздовж всього південного напрямку.

“У різних напрямках були спрямовані декілька груп ударних дронів. Працювала система протиповітряної оборони фактично вздовж всього південного напрямку: і на Одещині, і на Миколаївщині, і набагато вище. Тобто ворог спрямовував ударні безпілотники в різних напрямках. І в тому числі – на центральні регіони України”, – розповіла Гуменюк.

Вона пояснила, що підсумки цієї атаки ще підбивають. Адже була масована атака, проте робота протиповітряної оборони була досить результативною – понад 30 дронів знищено. Проте точнішу цифру надасть Генеральний штаб та Повітряні сили.

Водночас очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що цієї ночі може бути рекорд щодо збитих «Шахедів».